Мевлют Чавушоглу: Турция всегда рядом с братским Азербайджаном

БАКУ /Trend/ - Турция со всеми своими возможностями всегда рядом с братским Азербайджаном.

Как сообщает во вторник Trend, об этом на совместной с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым пресс-конференции в Анкаре сказал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

"Армения десятилетиями удерживает под оккупацией 20 процентов земель братского Азербайджана, и до сих пор, несмотря на все международные решения, она не проявляет заинтересованности в урегулировании конфликта. 12 июля ВС Армении предприняли попытку военной провокации, что вновь показало истинные цели этой страны. Почему этот конфликт до сих пор не урегулирован? Ответ на этот вопрос заключается в том, что международное сообщество, в частности Минская группа, не работают упорно над урегулированием этого конфликта", - сказал Чавушоглу.

Он подчеркнул, что братский Азербайджан не один, и Турция со всеми своими возможностями рядом с Азербайджаном, и продолжит быть рядом с ним.

(Автор: Асиф Мехман. Текст: Турал Гараджаев)