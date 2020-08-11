Президент Ильхам Алиев выделил средства на строительство школьного здания в Масаллы

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал распоряжение о мерах по строительству нового здания общеобразовательной школы в селе Гызылагадж Масаллинского района.

Согласно распоряжению, для строительства нового здания общеобразовательной школы на 528 ученических мест в селе Гызылагадж Масаллинского района из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджана на 2020 год Резервного фонда Президента Азербайджана министерству образования выделяется 1,5 миллиона манатов.

Минфину поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в настоящем распоряжении.

Министерству экономики поручено предусмотреть при распределении расходов государственных капиталовложений в проекте государственного бюджета Азербайджана на 2021 год необходимые финансовые средства для завершения работ по строительству нового здания общеобразовательной школы, указанного в настоящем распоряжении.

Кабмину поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.