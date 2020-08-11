Турецкое агентство Anadolu опубликовало на своих страницах интервью с депутатом Cевиль Микаиловой об азербайджано-турецких отношениях

БАКУ/Trend/ - Недавние крупномасштабные военные учения между Турцией и Азербайджаном продемонстрировали мощь, отвагу и обороноспособность вооруженных сил двух стран.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказала депутат Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Севиль Микаилова в интервью агентству Anadolu.

«Военное партнерство является важным вектором стратегического сотрудничества между Азербайджаном и Турцией», - сказала она.

Депутат подчеркнула, что сотрудничество между Азербайджаном и Турцией не направлено против какой-либо другой страны или организации, это сотрудничество во имя мира и партнерства, опирающееся на исторические и культурные корни и этническую идентичность двух государств.

«Для Азербайджана Турция - ближайший союзник и братская страна», - сказала Микаилова.

Она подчеркнула, что Анкара всегда поддерживала справедливую позицию Баку по урегулированию нагорно-карабахского конфликта между Арменией и Азербайджаном.

«Мы благодарны братской Турции за незамедлительную поддержку, оказанную во время последних атак», - сказала она.

Как отметила Микаилова, Турция много раз заявляла, что рассматривает нагорно-карабахский конфликт как национальный вопрос, и Анкара никогда не изменит свою позицию по этой проблеме.

По ее словам, отношения между двумя братскими странами считаются образцовыми во всем мире и развиваются на высоком уровне практически во всех сферах.

По словам Микаиловой, единство между Азербайджаном и Турцией закладывает основу для всех форматов регионального сотрудничества, добавив, что это единство способствует региональному миру и сотрудничеству.

С полным текстом интервью можно ознакомиться по ссылке.