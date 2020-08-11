В Азербайджане принят закон в связи с определением национального администратора доменных имен

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал закон о внесении изменений в закон Азербайджана "О телекоммуникации".

Согласно изменениям, в закон добавлена статья 1.0.20 следующего содержания:

"1.0.10. национальный администратор доменных имен - уполномоченное лицо, которое администрирует доменные имена в зоне домена верхнего уровня с кодом страны "az".".

Также добавлена статья 7.10-1 следующего содержания:

"7.10-1. регистрация доменных имен в зоне домена верхнего уровня с кодом страны "az" и размер платы за их техническое обслуживание определяются национальным администратором доменных имен в согласовании с органом(структурой), определенным соответствующим органом исполнительной власти.".