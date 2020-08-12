На бурение 24 субартезианских скважин выделены 756 тысяч манатов - Распоряжение

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал распоряжение о дополнительных мерах в связи с улучшением обеспечения посевных площадей поливной водой и удовлетворением потребностей населения в питьевой воде.

Согласно распоряжению, в целях улучшения обеспечения оросительной водой посевных площадей и используемых для посевов приусадебных участков, а также обеспечения потребностей населения в питьевой воде открытому акционерному обществу "Азерсу" и Государственной нефтяной компании Азербайджана поручено обеспечить бурение 24 субартезианских скважин в 24 населенных пунктах 15 районов с населением в 65 122 человека.

На указанные в распоряжении цели из предусмотренного в государственном бюджете на 2020 год резервного фонда Президента Азербайджана открытому акционерному обществу "Азерсу" выделяются 756 тысяч манатов.

Минфину поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в распоряжении, Кабинету министров - решить вопросы, вытекающие из распоряжения.