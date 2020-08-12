Утверждены изменения в бюджет Госфонда соцзащиты Азербайджана
БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду утвердил закон о внесении изменений в закон Азербайджана "О бюджете на 2020 год органа (структуры), определенной соответствующим органом исполнительной власти, осуществляющим социальное обеспечение и защиту".
Согласно поправкам, доходы и расходы Государственного фонда социальной защиты утверждены в одинаковом размере - 4 784 700 000 манатов.
Отметим, что ранее доходы и расходы Государственного фонда социальной защиты были утверждены в размере 4 825 508 800 манатов.
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