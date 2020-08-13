В штабе ВМС Азербайджана состоялась видеоконференция с участниками международного конкурса "Кубок моря" (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - В штабе ВМС Азербайджана состоялась видеоконференция с участниками международного конкурса "Кубок моря".
Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на минобороны, в ходе видеоконференции представителям стран-участниц была предоставлена подробная информация о подготовке к конкурсу. Было отмечено, что из-за вируса COVID-19 в этом году команды Казахстана и Ирана не будут участвовать в конкурсе «Кубок моря», который пройдет в рамках «Армейских международных игр - 2020» в территориальных водах Азербайджана в Каспийском море.
Международный конкурс "Кубок моря" планируется провести с 25 августа по 4 сентября текущего года.
(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)
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