Посол Азербайджана в Сербии задержан в качестве подозреваемого (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Как сообщалось ранее, по уголовному делу, возбужденному в Службе государственной безопасности в связи с допущенными некоторыми должностными лицами МИД Азербайджана многочисленными противозаконными действиями, наносящими вред охраняемым законом интересам государства с умышленным использованием своих полномочий вразрез служебным интересам, злоупотребление служебными полномочиями, хищение и взяточничество к уголовной ответственности были привлечены глава Управления делами МИД, председатель Тендерной комиссии Фархад Моллазаде, начальник Консульского управления МИД Фаиг Багиров и другие.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на сайт СГБ, в ходе текущего уголовного расследования была получена новая информация о хищении бюджетных средств, выделенных по направлениям деятельности министерства иностранных дел, на основании собранных материалов соответствующим решением назначена комплексная проверка по финансово-хозяйственной деятельности.

В ходе финансовых проверок возникли обоснованные подозрения в том, что посол Азербайджана в Сербии, Черногории, Боснии и Герцеговине Гасанов Эльдар Гумбат оглы потратил значительные бюджетные средства не по назначению и совершил другие правонарушения. В рамках проведенного следствия Эльдар Гасанов был задержан в качестве подозреваемого.

В настоящее время оперативно-следственные мероприятия по уголовному делу продолжаются. Общественность будет дополнительно проинформирована об этом.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)