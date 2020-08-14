Эксперт: Вооружение такого агрессора, как Армения — прискорбный факт

БАКУ /Trend/ - В телефонном разговоре с Президентом России Владимиром Путиным Президент Алиев вновь показал, насколько принципиален и бескомпромиссен Азербайджан в вопросах государственной и национальной безопасности. Мы вновь убедились, что Президент Ильхам Алиев не упускает случая предпринять необходимые шаги в интересах Азербайджана, не колеблясь поднимает важные для Азербайджана вопросы в обсуждениях с любым главой государства.

Об этом сказал Trend политический эксперт Айдын Гулиев. По его словам, продолжительное вооружение Россией Армении, и особенно в период провокаций в Товузе, абсолютно чуждо духу дружбы и стратегического добрососедства, который всегда демонстрировало азербайджанское государство:

Президент Ильхам Алиев показал пример смелости, присущей лишь немногим государственным деятелям, обсудив конкретные факты, доказывающие, что Россия вооружает Армению. Открытая и решительная дискуссия, начатая Ильхамом Алиевым, еще раз демонстрирует миру, что продажа Россией оружия Армении есть поддержка агрессора и попытка воспрепятствования мирному разрешению конфликта путем сохранения статуса-кво. Оглашение Президентом Азербайджана факта переправки Армении более 400 тонн оружия из России, доказывает, что Россия как член Минской группы и один из сопредседателей совершает действия, несовместимые с принципами беспристрастного посредничества, тем самым побуждая оккупанта занять еще более деструктивную позицию. Вооружение Россией Армении полностью противоречит концепции совместных заявлений, подписанных тремя сопредседателями в Аквиле и Мускоке в 2009 и 2010 годах. Казалось бы, раскрытие одним из тогдашних представителей Госдумы генералом Рохлиным в 1990-х годах факта вооружения Армении Россией, положит конец этому сотрудничеству. Однако конкретные факты, обсужденные Президентом Азербайджана и его российским коллегой, доказывают, что вооружение Армении стало пугающим и непрерывным процессом".

Эксперт отметил, что вооружение такой страны-агрессора как Армения, в то время, когда Азербайджан интенсивно работает над укреплением сотрудничества с Россией, вызывает сожаление: "Факты, раскрытые Президентом Ильхамом Алиевым, могут послужить очень действенным призывом к России вести политику в более мирной и прогрессивной плоскости. Глава государства дал понять, что формат Минской группы стал совершенно бессмысленным и неэффективным, и поэтому его обновление неизбежно. В то же время Президент Азербайджана предпринял шаги по внесению в актуальную повестку вопрос о срочных изменениях в составе института сопредседателей. Вооружение Россией оккупанта Армении вновь актуализирует вопрос о включении братской Турции в список сопредседателей Минской группы. В настоящее время баланс сил в формате Минской группы, необходимый для справедливого урегулирования конфликта, нарушен, и сопредседательство Турции станет лучшим способом его восстановления".