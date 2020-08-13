Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе с министром национальной обороны Турции (ФОТО) (Версия 2)

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БАКУ /Trend/ - 13 августа Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял находящихся с визитом в нашей стране министра национальной обороны Турецкой Республики Хулуси Акара, начальника Генерального штаба Вооруженных сил Турции, генерала армии Яшара Гюлера, командующего Сухопутными войсками Турецкой Республики, генерала армии Умита Дюндара, командующего Военно-воздушными силами Турецкой Республики, генерала армии Хасана Кючюкакюза, командующего Военно-морскими силами Турецкой Республики, адмирала флота Аднана Озбала и других членов военной делегации.

Как сообщает Trend, на встрече присутствовал посол Турецкой Республики в Азербайджанской Республике Эркан Озорал.

Приветствуя гостей, Президент Ильхам Алиев сказал:

-Уважаемый господин министр, уважаемые гости.

Сердечно приветствую вас в Азербайджане. Добро пожаловать в Азербайджан. Сегодня последний день турецко-азербайджанских совместных военных учений. Завершается первый этап военных учений. Это очень знаменательное событие, которое еще раз демонстрирует наше единство, братство. В течение нескольких дней в различных городах нашей страны проходят учения. Эти учения имеют огромное значение с точки зрения военного сотрудничества, в то же время они очень важны и полезны для укрепления связей между людьми, братства между народами. Это – традиция. Как вам известно, ежегодно как в Азербайджане, так и в Турции проводится более 10 совместных учений. Поэтому их проведение – обычное явление. Искать здесь какое-то чрезвычайное обстоятельство не нужно. Мы тоже наблюдаем, что эти учения вызывают обеспокоенность в некоторых странах. Но никаких оснований для этого нет. Это – очередное проявление турецко-азербайджанского единства, братства.

Наше взаимодействие, сотрудничество в военной и военно-технической сфере, как и во всех областях, стремительно развивается. Не секрет, что в настоящее время Турция обладает мощным военно-промышленным потенциалом, которым пользуемся и мы. Мы очень рады тому, что Турция сегодня производит самое современное оружие и военную технику. Конечно, мы, как это было до сегодняшнего дня, хотим и дальше использовать эти возможности. Уверен, что в ближайшее время Турция, как во всех остальных сферах, станет для нас партнером номер один и в области военно-технического сотрудничества. Как вам известно, наши связи в политической, экономической и других областях являются примером для всех стран. Вы знаете, я неоднократно говорил, что сегодня в мире нет таких близких друг другу стран, как Турция и Азербайджан. Это правда. Это реальность, основанная на исторических и этнических корнях, в то же время мы – две братские страны - своей политикой еще более укрепили это единство.

Месяц назад в результате очередного нападения вооруженных сил Армении на Азербайджан погибли военнослужащие и гражданское лицо, что еще раз показывает, что агрессорская политика Армении против Азербайджана продолжается. Первой и однозначно поддержавшей нас страной стала Турция. Мой дорогой брат, уважаемый Президент Реджеп Тайип Эрдоган, вы, уважаемый господин министр, министр иностранных дел, другие должностные лица неоднократно выступали с очень резкими и серьезными заявлениями о том, что Турция всегда находится и будет находиться рядом с Азербайджаном. Это еще больше воодушевляет нас и вновь свидетельствует о том, насколько мы близки друг к другу.

Считаю, что успешное проведение этих учений, конечно, является очень важным событием. Эти учения будут продолжаться и в дальнейшем. Считаю, что после этого интенсивность этих учений будет расти. В этом, естественно, есть необходимость. Уверен, что наши братья – личный состав Вооруженных сил Турции, находясь в эти дни в Азербайджане, увидели, что здесь они у себя на Родине. Убежден, что и после возвращения в Турцию они сохранят эти воспоминания в своих сердцах. Еще раз добро пожаловать.

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Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар сказал:

-Спасибо, глубоко признателен Вам, уважаемый господин Президент.

Еще раз выражаем Вам почтение и благодарность за то, что уделили время и приняли нас. Хочу также передать Вашему превосходительству приветствия и добрые пожелания господина Президента.

Хочу отметить, что и мы, и господин Президент ожидаем Вашего скорейшего визита в Турцию вместе с семьей. Мы, действительно, одна нация, два государства, и это знают все от мала до велика. В Турции пульс нашего 83-миллионного народа бьётся в унисон с Азербайджаном.

С первого дня весь наш 83-миллионный народ во главе с господином Президентом гневно осуждает последнее нападение в Товузе. Мы видим, что эти провокации являются масштабным нападением и противоречат международному праву, что это – продолжение преступных действий со времен Ходжалинского геноцида, оккупации Нагорного Карабаха. Вам известна наша позиция в отношении этого. Азербайджан – наш брат, мы как двое сыновей одной матери. Мы действительно чувствуем себя здесь, как на Родине.

Все это должно не просто оставаться на словах, а претворяться в жизнь. Сотрудничество между Вооруженными силами Турции и Вооруженными силами Азербайджана было всегда, а не только сегодня. Как известно, с развитием отношений с Турецкой Республикой, первой признавшей в 1991 году независимость Азербайджана, стали развиваться и связи между нашими армиями. Так, мы имеем рамочные военные договоры, соглашения о сотрудничестве в области военного образования, осуществляем сотрудничество в сфере оборонной промышленности. Как логический результат всего этого, у нас есть соглашение о стратегическом сотрудничестве, подписанное в 2010 году. Таким образом, в рамках данных договоров наши поездки, контакты, совместное присутствие на учениях – вполне естественная деятельность. До сих пор мы делали все необходимое для суверенитета, независимости и безопасности наших стран, будем делать и дальше.

Естественно, эти учения очень важны. Учения – это как лаборатория, где теория превращается в практику. Пример этого мы увидели и сегодня. Мы стали свидетелями большой любви, большого энтузиазма, огромного воодушевления. У всех горели глаза, люди ощущали не только единство, но и переживали радость умения выполнить работу.

Таким образом, мы увидели продолжение нашего сотрудничества, не завершение сегодня этих учений, а просто один этап. Военные учения, военное образование – продолжительный процесс. Поэтому деятельность в данном направлении продолжается.

Поэтому Турецкая Республика и наш 83-миллионный народ во главе с господином Президентом действительно с большой любовью и энтузиазмом наблюдают за этой деятельностью здесь. Как сказал Ататюрк, радость Азербайджана – наша радость, его печаль – наша печаль. Это действительно естественный результат того, что мы – одна нация.

Мы вместе с начальником Генерального штаба, командующими Сухопутными войсками, Военно-морскими силами действительно считаем это очень важным поручением, важным делом.

Мы и нашим друзьям здесь сказали, что Азербайджан – не одинок. Пусть каждый знает это. Мы вместе, едины, мы – одна нация. Мы выступаем за мир и стабильность. Мы являемся сторонниками мира и спокойствия не только в смысле безопасности и спокойствия наших стран, мы выступаем за мир и спокойствие на всем Кавказе, во всем регионе. С другой стороны, хотим, чтобы все знали, что мы не позволим попирать наши права и интересы, и сделаем все необходимое для их защиты.

Еще раз благодарю Вас за оказанный прием. Спасибо.

Президент Ильхам Алиев: Большое спасибо. Благодарю. Прошу передать мои сердечные приветствия моему дорогому брату Президенту Реджепу Тайипу Эрдогану.