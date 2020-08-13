Президент Ильхам Алиев: Эти учения вызывают обеспокоенность в некоторых странах

БАКУ /Trend/ - Мы тоже наблюдаем, что эти учения вызывают обеспокоенность в некоторых странах. Но никаких оснований для этого нет.

Как сообщает Trend, об этом сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе встречи с министром национальной обороны Турецкой Республики Хулуси Акаром, начальником Генерального штаба Вооруженных сил Турции, генералом армии Яшаром Гюлером и другими членами военной делегации.

«Сердечно приветствую вас в Азербайджане. Добро пожаловать в Азербайджан. Сегодня последний день турецко-азербайджанских совместных военных учений. Завершается первый этап военных учений. Это очень знаменательное событие, которое еще раз демонстрирует наше единство, братство. В течение нескольких дней в различных городах нашей страны проходят учения. Эти учения имеют огромное значение с точки зрения военного сотрудничества, в то же время они очень важны и полезны для укрепления связей между людьми, братства между народами. Это – традиция. Как вам известно, ежегодно как в Азербайджане, так и в Турции проводится более 10 совместных учений. Поэтому их проведение – обычное явление. Искать здесь какое-то чрезвычайное обстоятельство не нужно. Мы тоже наблюдаем, что эти учения вызывают обеспокоенность в некоторых странах. Но никаких оснований для этого нет. Это – очередное проявление турецко-азербайджанского единства, братства», - сказал он.