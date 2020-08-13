Президент Ильхам Алиев: Сегодня в мире нет таких близких друг другу стран, как Турция и Азербайджан

БАКУ /Trend/ - Сегодня в мире нет таких близких друг другу стран, как Турция и Азербайджан.

Как сообщает Trend, об этом сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе встречи с министром национальной обороны Турецкой Республики Хулуси Акаром, начальником Генерального штаба Вооруженных сил Турции, генералом армии Яшаром Гюлером и другими членами военной делегации.

«Наше взаимодействие, сотрудничество в военной и военно-технической сфере, как и во всех областях, стремительно развивается. Не секрет, что в настоящее время Турция обладает мощным военно-промышленным потенциалом, которым пользуемся и мы. Мы очень рады тому, что Турция сегодня производит самое современное оружие и военную технику. Конечно, мы, как это было до сегодняшнего дня, хотим и дальше использовать эти возможности. Уверен, что в ближайшее время Турция, как во всех остальных сферах, станет для нас партнером номер один и в области военно-технического сотрудничества. Как вам известно, наши связи в политической, экономической и других областях являются примером для всех стран. Вы знаете, я неоднократно говорил, что сегодня в мире нет таких близких друг другу стран, как Турция и Азербайджан. Это правда. Это реальность, основанная на исторических и этнических корнях, в то же время мы – две братские страны - своей политикой еще более укрепили это единство», - сказал глава государства.