Состоялось первое заседание Наблюдательного совета Азербайджанского инвестиционного холдинга

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе видеоконференции 6 августа заявил, что есть необходимость в улучшении управления для повышения эффективности экономической деятельности государственных компаний, и дал поручения Кабинету министров для проведения соответствующей работы.

Как сообщает в пятницу Trend, глава государства седьмого августа подписал Указ об учреждении и утверждении устава Азербайджанского инвестиционного холдинга. Соответствующим распоряжением Президента Ильхама Алиева 12 августа был утвержден состав Наблюдательного совета (НС) Холдинга.

С участием председателя НС, премьер-министра Али Асадова и членов Совета - помощника Президента Азербайджана Шахмара Мовсумова, помощника Президента Азербайджана Натига Амирова, министра экономики Микаила Джаббарова и министра финансов Самира Шарифова 14 августа было проведено первое заседание Наблюдательного совета.

Председатель и члены Совета выразили признательность Президенту Ильхаму Алиеву за оказанное доверие.

В ходе видеоконференции были обсуждены задачи, вытекающие из Указа Президента Азербайджана - организация корпоративного управления, эффективная и прозрачная деятельность, укрепление финансового здоровья, обеспечение устойчивого развития и некоторые организационные вопросы. Своевременное и полное исполнение данных поручений было поставлено в качестве основной задачи.

Министр экономики Микаил Джаббаров рассказал об организационных вопросах и функциональной деятельности Азербайджанского инвестиционного холдинга.

Председатель Наблюдательного совета дал поручение о мерах, которые необходимо принять для обеспечения деятельности Холдинга в кратчайшие сроки.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)