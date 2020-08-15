Как Азербайджан помогает другим странам, так и они могут помогать нам - помощник Президента

БАКУ /Trend/ - Порой в социальных сетях озвучиваются неоднозначные мнения в связи с помощью, оказанной Азербайджаном другим странам. Тот факт, что мнения расходятся, нормально.

Как сообщает в субботу Trend, об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров сказал помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев.

Он отметил, что финансовые выплаты прибывшим из-за рубежа врачам осуществляются в рамках проектов, реализуемых в рамках сотрудничества Азербайджана с этими странами.

"Как Азербайджан помогает другим странам, так и зарубежные страны могут помогать нам. Это крайне позитивная тенденция", - подчеркнул Гаджиев.

(Автор: Асиф Мехман. Текст: Турал Гараджаев)