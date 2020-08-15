Желающие вернуться в Азербайджан на своем автомобиле должны обратиться в посольства и Оперативный штаб - помощник Президента

БАКУ /Trend/ - В первое время после начала пандемии поступали многочисленные обращения от граждан Азербайджана в Турции по поводу возвращения оттуда автомобилем. В тот период были выданы специальные разрешения, организованы автобусные рейсы для возвращения граждан.

Как передает в субботу Trend, об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров сказал помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев.

"Сегодня таких обращений в Оперативный штаб нет. Если есть граждане, которые желают вернуться в страну на своем автомобиле, они должны обратиться в посольства и Оперативный штаб", - добавил Гаджиев.

(Автор: Асиф Мехман. Текст: Турал Гараджаев)