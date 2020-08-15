Хикмет Гаджиев: Мы становились очевидцами того, как Пашинян ставил себя в комичное положение и во время дебатов с Президентом Азербайджана в Мюнхене

БАКУ /Trend/ - Во время интервью премьер-министра Армении Никола Пашиняна программе HARD Talk на телеканале ВВС мы увидели справедливую журналистику и справедливые вопросы.

Об этом в субботу сказал Trend помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев.

Он отметил, что в западной журналистике распространено такое мнение, что нет неправильного вопроса, есть неправильный ответ. Во время интервью Никола Пашиняна программе HARD Talk все стали очевидцами неправильных, искаженных, непрофессиональных ответов на правильно поставленные вопросы.

"В ходе интервью Пашиняну были адресованы очень правильные и справедливые вопросы. Они касались таких моментов, как оккупационная политика Армении в отношении Азербайджана, извинения правительства Армении перед азербайджанским народом. Были заданы конкретные вопросы, которые подразумевают ответы "да", либо "нет"", - сказал Гаджиев.

Он отметил, что Армения на государственном уровне несет ответственность за преступления, совершенные против азербайджанского народа.

"В целом, не хотелось бы дополнительно комментировать весь непрофессионализм стороны, дающей интервью, комичность положения, в которое она себя ставит, и другие обстоятельства, связанные с этим. Мы становились очевидцами того, как Пашинян попадал в такую ситуацию и во время дебатов с Президентом Ильхамом Алиевым во время Мюнхенской конференции по безопасности", - сказал Гаджиев.

(Автор: Асиф Мехман. Текст: Турал Гараджаев)