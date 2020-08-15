В борьбе с коронавирусом Азербайджан добился весьма позитивных результатов - депутат

БАКУ /Trend/ - С пандемией коронавируса с марта ведется серьезная борьба, и Азербайджан добился весьма позитивных результатов в этом направлении.

Об этом в субботу сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Эльшан Мусаев.

"Число заражений коронавирусом упало до двузначных цифр, количество выздоравливающих увеличилось, а ежедневное число летальных исходов сократилось. Все это произошло в результате принятых профилактических и защитных мер", - сказал он.

Депутат отметил, что для поддержания достигнутой стабильности необходимо сохранять ответственное отношение в данном вопросе и в последующие недели и месяцы.

"Следует строго соблюдать правила, рекомендации в этом направлении. В противном случае возможен повторный рост числа заражений, что может вызвать очень серьезные последствия", - сказал он.

Отметив, что приближается начало месяца Мухаррам, Мусаев выразил уверенность, что верующие также проявят в данном вопросе большую ответственность и понимание, так как следует учитывать специфику сложившейся ситуации.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев)