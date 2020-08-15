МИД Азербайджана распространил спутниковые изображения нового незаконного поселения, созданного в оккупированном Арменией Кельбаджаре (ФОТО) (версия 2)

Политика 15 августа 2020 15:34 (UTC+04:00)

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БАКУ /Trend/ - Армения продолжает незаконную деятельность на оккупированных территориях Азербайджана, в том числе осуществляется политика незаконного заселения. В результате мониторингов, проведенных посредством спутника Azersky ОАО "Азеркосмос", был установлен факт незаконного заселения оккупированного Кельбаджарского района.

Как передает в субботу Trend со ссылкой на совместное сообщение МИД Азербайджана и ОАО "Азеркосмос", поселение, строительство которого началось в конце 2019 года, в настоящее время состоит из 15 домов. Темпы и ход строительных работ дают основание говорить о том, что поселение будет расширяться. Так, еще в январе 2020 года здесь было 6 домов, в марте - 10, в апреле - 14 домов.

"В рамках этой политики Армении по искусственному заселению на оккупированных территориях в последние годы велась незаконная деятельность по строительству, в том числе это жилой комплекс "Араджамух" в Джебраиле, "Ариаван" - в Лачыне, дома в жилых поселках в Зангилане, селе Ханлыг Губадлинского района.

Судя по полученным спутниковым снимкам, армянская сторона продолжает незаконное заселение оккупированных территорий Азербайджана, вопреки международному гуманитарному праву, в том числе Женевским конвенциям 1949 года и Дополнительным протоколам, а также нормам прав человека.

Эта незаконная деятельность направлена на продолжение и закрепление оккупации Нагорного Карабаха и прилегающих к нему районов Азербайджана, аннексию этих территорий и недопущение возвращения азербайджанских вынужденных переселенцев на родные земли.

Армения, которая нарушая, как международное право, так и законодательство Азербайджана, осуществляет незаконную деятельность в оккупированном Нагорном Карабахе и прилегающих районах Азербайджана, ее физические и юридические лица, а также все другие лица и компании, причастные к незаконной деятельности на оккупированных территориях Азербайджана, несут в связи с этим административную и правовую ответственность.

Право азербайджанских жителей Нагорного Карабаха и прилегающих районов Азербайджана вернуться в свои дома будет обеспечено, а агрессор-Армения ответит за все свои противозаконные действия", - говорится в сообщении.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Турал Гараджаев)

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