Назначен новый посол Азербайджана в Грузии
БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал распоряжение о назначении Фаига Магбет оглу Гулиева на должность чрезвычайного и полномочного посла Азербайджана в Грузии.
Другим распоряжением главы государства Фаиг Гулиев освобожден от должности заместителя председателя Государственного комитета по работе с диаспорой Азербайджана.
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