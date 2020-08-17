Назначен новый посол Азербайджана в Грузии

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал распоряжение о назначении Фаига Магбет оглу Гулиева на должность чрезвычайного и полномочного посла Азербайджана в Грузии.

Другим распоряжением главы государства Фаиг Гулиев освобожден от должности заместителя председателя Государственного комитета по работе с диаспорой Азербайджана.