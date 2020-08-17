Ряду военнослужащих Госпогранслужбы Азербайджана присвоены почетные звания - Распоряжение
БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал распоряжение о присвоении почетных званий военнослужащим Государственной пограничной службы Азербайджана.
Согласно распоряжению, за особые заслуги и высокий профессионализм в области медицины следующим военнослужащим Государственной пограничной службы Азербайджана присваиваются почетные звания Азербайджана:
"Заслуженный врач":
Гаджиевой Тунзале Ашир гызы - полковник-лейтенант медицинской службы.
"Заслуженный работник медицины":
Алекперзаде Рене Камиль гызы - старший прапорщик.
Лента новостей
Минобороны и Военная прокуратура Азербайджана проводят совместные мероприятия в воинских частях в прифронтовой зоне (ФОТО)
Не сумев сфальсифицировать происхождение слова "Арсак", армяне подменили его на "Арцах" - ответ историка Пашиняну