Президент Ильхам Алиев наградил группу военнослужащих ГПС Азербайджана
БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал распоряжение о награждении военнослужащих Государственной пограничной службы Азербайджана.
Согласно распоряжению, за отличие в обеспечении охраны государственной границы, защите территориальной целостности Азербайджана и выполнении задач, поставленных перед органами пограничной охраны, награждается ряд военнослужащих Государственной пограничной службы Азербайджана.
С полным списком награжденных можно ознакомиться по ссылке.
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