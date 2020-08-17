Президент Ильхам Алиев подписал указ в связи с регулированием деятельности ОАО Aqrolizinq

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал указ о некоторых мерах в связи с регулированием деятельности ОАО "Агролизинг".

Согласно указу, ОАОAqrolizinq при министерстве сельского хозяйства переименовывается в ОАО Aqroservis.

С подробностями указа можно ознакомиться по, пройдя по ссылке.