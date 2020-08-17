Президент Ильхам Алиев подписал указ в связи с регулированием деятельности ОАО Aqrolizinq
БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал указ о некоторых мерах в связи с регулированием деятельности ОАО "Агролизинг".
Согласно указу, ОАОAqrolizinq при министерстве сельского хозяйства переименовывается в ОАО Aqroservis.
С подробностями указа можно ознакомиться по, пройдя по ссылке.
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