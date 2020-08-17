Военные корабли России прибыли в Баку (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В Баку 17 августа прибыли малые артиллерийские корабли "Махачкала" и "Астрахань", а также спасательное буксирное судно "СБ-738" Каспийской флотилии Военно-морского флота (ВМФ) России для участия в конкурсе "Кубок моря", который пройдет в рамках Армейских международных игр - 2020 в территориальных водах Азербайджана в Каспийском море.

Об этом в понедельник сообщили Trend в министерстве обороны.

Сообщается, что командующий Военно-морскими силами (ВМС) Азербайджана контр-адмирал Субхан Бекиров встретился с делегацией во главе с представителем Каспийской флотилии ВМФ России капитаном 1-го ранга Сергеем Екимовым.

Стороны провели обмен мнениями по организации конкурса "Кубок моря", который пройдет в рамках Армейских международных игр - 2020.

(Текст: Турал Гараджаев)