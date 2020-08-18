Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты посла Узбекистана в Азербайджане (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев 18 августа принял верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Республики Узбекистан в стране Бахрома Ашрафханова, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.
Лента новостей
Эльмар Гасымов обсудил создание специальности "Искусственный интеллект" с ректором Стамбульского технического университета
Посол США в Грузии, глава миссии USAID и председатель ЦИК открыли обновленную серверную инфраструктуру ЦИК
В Азербайджане выявлены нарушения санитарно-гигиенических правил в более чем 100 объектах предпринимательства - минэкономики
Комментарии Армении по Восточному Средиземноморью — проявление вседозволенности и безответственности - МИД Турции