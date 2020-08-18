Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты посла Узбекистана в Азербайджане (ФОТО) (версия 2)

Политика 18 августа 2020 16:19 (UTC+04:00)
Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты посла Узбекистана в Азербайджане (ФОТО) (версия 2)

Первая версия опубликована в 11:37

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев 18 августа принял верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Республики Узбекистан в стране Бахрома Ашрафханова, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Посол вручил Президенту Ильхаму Алиеву свои верительные грамоты.

Затем глава государства побеседовал с послом.

Президент Ильхам Алиев выразил удовлетворение уровнем двусторонних связей и сотрудничества между нашими странами. Подчеркнув, что между нашими странами активно ведется политический диалог, Президент Ильхам Алиев сказал, что Азербайджан тесно сотрудничает с Узбекистаном в рамках международных организаций, в том числе Совета сотрудничества тюркоязычных государств. Президент Азербайджана Ильхам Алиев отметил, что участие Президента Узбекистана Шавката Мирзиеева в саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств в Баку в октябре 2019 года внесло большой вклад в укрепление нашего сотрудничества. Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что в рамках этого визита были проведены плодотворные обсуждения с главой государства Узбекистана о сотрудничестве в экономической, торговой, транспортно-логистической, сельскохозяйственной, в том числе в хлопководческой, и других сферах.

Отметив, что в связи с пандемией коронавируса был отменен запланированный визит в Узбекистан, Президент Ильхам Алиев сказал, что как только эпидемиологическая ситуация позволит, он совершит визит в братскую страну.

Президент Ильхам Алиев поблагодарил Узбекистан за поддержку в качестве государства-члена в принятии соответствующих заявлений в рамках Организации исламского сотрудничества и Совета сотрудничества тюркоязычных стран в связи с очередной агрессией Армении против Азербайджана в направлении Товузского района азербайджано-армянской границы 12 июля этого года.

Глава государства отметил, что наряду с другими сферами, достигнуты хорошие результаты в сотрудничестве между нашими странами и в транспортно-логистическом секторе.

Подчеркнув, что сотрудничество двух стран основано на братских связях между нашими народами, Президент Ильхам Алиев сказал, что есть очень хорошие перспективы для развития отношений с Узбекистаном по всем направлениям.

Посол Бахром Ашрафханов передал Президенту Ильхаму Алиеву приветствия и наилучшие пожелания Президента Узбекистана Шавката Мирзиеева. Он отметил, что участие Президента Узбекистана в саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств в Баку в октябре прошлого года и проведенные в этих рамках встречи на уровне глав государств заложили прочную основу для активизации двусторонних связей.

Посол также отметил, что Азербайджан под руководством Президента Ильхама Алиева достиг грандиозных успехов во всех сферах, которые могут служить образцом для других стран, сказал, что Узбекистан тоже заимствует передовой опыт Азербайджана, в его стране на примере «ASAN xidmət» создано Агентство по государственным услугам.

Подчеркнув наличие хороших отношений между нашими странами, посол сказал, что Узбекистан уделяет большое внимание развитию торгово-экономических связей с Азербайджаном. Он отметил, что Азербайджан является для Узбекистана стратегическим партнером на пространстве СНГ в этой области. Кроме того, посол сказал, что опыт Азербайджана в области сельского хозяйства, в частности, фундуководства и гранатоводства, представляет интерес для Узбекистана.

Посол выразил надежду на то, что в ближайшее время карантинные меры, связанные с пандемией коронавируса, будут отменены и Президент Азербайджанской Республики совершит визит в Узбекистан. Он выразил уверенность в том, что этот визит придаст новый импульс расширению и углублению наших взаимоотношений. Посол довел до внимания, что Узбекистан придает большое значение сотрудничеству с Азербайджаном в транспортно-логистической сфере, транспортному коридору, соединяющему Азербайджан со странами Центральной Азии через Каспийское море, и железнодорожному проекту Баку-Тбилиси-Карс.

Бахром Ашрафханов подчеркнул, что Узбекистан постоянно поддерживает решение армяно-азербайджанского конфликта в рамках территориальной целостности Азербайджана.

Президент Ильхам Алиев поблагодарил Узбекистан за однозначную поддержку территориальной целостности Азербайджана.

Глава государства выразил признательность за приветствия Президента Узбекистана Шавката Мирзиеева, просил передать его приветствия и наилучшие пожелания Президенту Узбекистана.

Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты посла Узбекистана в Азербайджане (ФОТО) (версия 2) - Gallery Image
Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты посла Узбекистана в Азербайджане (ФОТО) (версия 2) - Gallery Image
Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты посла Узбекистана в Азербайджане (ФОТО) (версия 2) - Gallery Image
Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты посла Узбекистана в Азербайджане (ФОТО) (версия 2) - Gallery Image
Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты посла Узбекистана в Азербайджане (ФОТО) (версия 2) - Gallery Image
Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты посла Узбекистана в Азербайджане (ФОТО) (версия 2) - Gallery Thumbnail
Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты посла Узбекистана в Азербайджане (ФОТО) (версия 2) - Gallery Thumbnail
Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты посла Узбекистана в Азербайджане (ФОТО) (версия 2) - Gallery Thumbnail
Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты посла Узбекистана в Азербайджане (ФОТО) (версия 2) - Gallery Thumbnail
Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты посла Узбекистана в Азербайджане (ФОТО) (версия 2) - Gallery Thumbnail
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