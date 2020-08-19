МИД: Азербайджан решительно поддерживает все шаги Турции, основанные на международном праве

БАКУ /Trend/ - Азербайджанская сторона решительно поддерживает основанные на международном праве, направленные на обеспечение мира и стабильности в регионе шаги братской Турции, исторически играющей важную роль в развитии Средиземноморского региона и выражает надежду на то, что нынешняя напряженность в скором времени будет разрешена.

Об этом Trend сообщила начальник управления пресс-службы МИД Лейла Абдуллаева, отвечая на вопрос о деятельности Турции в Восточном Средиземноморье и заявлении МИД Армении по этому поводу.

"В этом отношении попытки третьих сторон использовать ситуацию для своего враждебного и предвзятого подхода к государствам региона должны быть решительно отвергнуты. Позиция и заявления армянской стороны, содержащие необоснованные обвинения против Турции, должны быть осуждены и пресечены как попытка злоупотребления своими узкими политическими интересами в свете напряженной ситуации, наблюдаемой в Средиземноморском бассейне".