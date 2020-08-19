Новый председатель правления Азербайджанского инвестиционного холдинга будет работать на общественных началах

Политика 19 августа 2020 19:45 (UTC+04:00)
Новый председатель правления Азербайджанского инвестиционного холдинга будет работать на общественных началах

БАКУ /Trend/ - Распоряжением Президента Азербайджана от 19 августа 2020 года Метин Эйнуллаев назначен председателем правления Азербайджанского инвестиционного холдинга.

Метин Эйнуллаев будет работать в новой должности на общественных началах. В настоящее время он является заместителем начальника - в.и.о начальника Государственной службы по имущественным вопросам при министерстве экономики и продолжит работу в этой должности.

Как сообщает в среду Trend, согласно уставу Азербайджанского инвестиционного холдинга, органами управления Холдингом являются Наблюдательный совет и Правление.

Правление состоит из пяти членов — председателя и других членов. Одним из членов Правления, в то же время ответственным за управление Азербайджанским инвестиционным холдингом, является главный исполнительный директор. Остальные члены Правления, включая Главного исполнительного директора, назначаются и освобождаются от должности Наблюдательным советом по представлению председателя Правления. Генеральный директор руководит текущей деятельностью Холдинга.

Отметим, что в целях управления государственными компаниями и предприятиями, а также хозяйственными обществами, имеющими государственную долю, на основе единых принципов, усовершенствования их деятельности, в том числе увеличения прозрачности и экономической эффективности осуществляемых ими инвестиционных программ, повышения конкурентоспособности, улучшения финансового здоровья и устойчивости указом Президента Азербайджана от седьмого августа 2020 года учрежден Азербайджанский инвестиционный холдинг и утвержден его устав.

Распоряжением главы государства от 12 августа 2020 года утвержден Состав наблюдательного совета Азербайджанского инвестиционного холдинга. Так, председателем Наблюдательного совета является премьер-министр Азербайджана, членами Наблюдательного совета - помощник Президента Азербайджана – заведующий отделом по экономическим вопросам и политике инновационного развития Администрации Президента Азербайджана, помощник Президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам экономической политики и промышленности Администрации Президента Азербайджана, министр экономики и министр финансов Азербайджана.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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