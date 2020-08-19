США полностью поддерживают независимость, стабильность и благополучие Азербайджана - посол (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Посол США в Азербайджане Эрл Литценбергер выступил на Симпозиуме по региональной энергетической безопасности в 2020 году.

Как сообщили в среду Trend в посольстве, в своем выступлении посол сказал:

"Выражаю признательность, что пригласили меня выступить на Симпозиуме по региональной энергетической безопасности в этому году.

Мы проводим это важное мероприятие уже третий год. Приняв участие в мероприятии в прошлом году, я был рад вновь подчеркнуть приверженность Соединенных Штатов суверенитету, независимости Азербайджана и его вкладу в энергетическую безопасность в Европе.

Выражаю признательность Морскому училищу, Университету ADA, SOCAR и BP за продолжающееся сотрудничество. Этот год был трудным с точки зрения беспрецедентных вызовов. Однако хочу отметить, что встреча по вопросам энергетики и безопасности, которая является темой сегодняшнего симпозиума, как всегда важна.

Во время работы на руководящих должностях в качестве заместителя помощника Миссии США при НАТО и представителя Бюро США по военным и политическим вопросам я видел, как НАТО и Центр энергетической безопасности США выдвигали на первый план вопросы энергетики.

Сообщение, которое мы хотим передать, предельно ясное - вклад Азербайджана в европейскую и глобальную энергетическую безопасность и стабильность является примером высоко оцениваемых нами позитивных обязательств.

Я хотел бы подчеркнуть один момент - Соединенные Штаты полностью поддерживают независимость, стабильность и процветание, которы Азербайджан добился после выхода из состава Советского Союза.

Наши двусторонние отношения с Азербайджаном основаны на трех основных принципах - это сотрудничество в области безопасности, экономическое и энергетическое сотрудничество, а также уважение прав человека и верховенства закона.

Сотрудничество в сфере безопасности, одна из упомянутых мною областей, является темой мероприятия на этой неделе. В настоящее время между США и Азербайджаном имеются инициативы в области безопасности, благодаря чему проводятся мероприятия по усилению безопасности границ, защиты важной инфраструктуры на Каспийском море, обеспечению кибербезопасности и борьбы с транснациональным терроризмом.

За последние два года Соединенные Штаты выделили Азербайджану помощь в области безопасности на сумму 100 миллионов долларов. Около половины этой суммы используется для проведения учений с целью усиления безопасности контрольного оборудования, малых судов и защиты морской инфраструктуры в Каспийском море.

Поддержка США усилий Азербайджана по доставке своих богатых энергоресурсов на мировые рынки и по диверсификации энергопоставок в Европу составляет основу экономического и энергетического сотрудничества между нашими странами.

Соединенные штаты понимают, что в настоящее время посредством проекта "Южный газовый коридор" Азербайджан переживает период перехода от экспортера нефти к экспортеру природного газа. В Азербайджане также продолжается деятельность, направленная на диверсификацию ненефтяной экономики.

Наша поддержка проекта "Южного газового коридора" основана на поддержке трубопровода Баку-Тбилиси-Джейхан (BTC) в конце 1990-х годов. В то время я работал в Казахстане, и поскольку наша деятельность там была связана с подобными BTC инициативами, я обладал информацией по этому проекту.

Американские компании активно участвовали в "Контракте века" 1994 года, который предусматривает разработку богатых энергетических ресурсов Азербайджана. Мы продолжаем инвестировать миллиарды долларов в экономическое развитие Азербайджана.

В прошлом году мы отметили 25-летие подписания этого соглашения и подчеркнули нашу приверженность обязательствам, взятым нами в связи с предстоящими делами. Мегапроекты, подобные "Южному газовому коридору", уникальны в геополитическом ключе. Успех проектов стоимостью в миллиарды долларов, влияющих на жизнь людей за тысячи километров, зависит от долгосрочного сотрудничества правительств и частных компаний.

"Южный газовый коридор" имеет стратегическое значение для суверенитета и независимости государств, работающих в рамках проекта, а также для укрепления энергетической безопасности союзников и стран-партнеров.

Я хотел бы вновь подчеркнуть поддержку Соединенных Штатов государствам и компаниям, принимающим участие в проекте "Южный газовый коридор".

Это первый проект по экспорту с Востока на Запад газа, добываемого за пределами России. Завершение проекта позволит Азербайджану продвинуться в качестве как поставщика энергии, так и гаранта энергобезопасности в Европе.

Строительство "Южного газового коридора" практически завершено, и мы уже должны думать о возможности расширения этого проекта, то есть об экспорте газа, добытого на других газовых месторождениях в Каспийском бассейне.

Вынужденные перебои в энергоснабжении имеют серьезные и пагубные последствия. Технические недостатки, стихийные бедствия, акты саботажа или решения, принятые поставщиком, могут вызвать определенные проблемы.

Все это указывает на необходимость укрепления защиты важной инфраструктуры, с одной стороны, и развития мирового газового рынка, с другой. Работая со своими коммерческими и стратегическими партнерами на протяжении многих лет, Азербайджан достиг успехов в создании устойчивой инфраструктуры.

Она может защитить население от потенциальных экономических потрясений и реальных угроз. А свободные рынки стимулируют экономическое развитие в мире и гарантируют, что энергоснабжение не будет использоваться в политических целях", - сказал Эрл Литценбергер.

(Текст: Турал Гараджаев)