Выделены средства на ликвидацию последствий стихийного бедствия в Агсу и Шамахы - Распоряжение

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал распоряжение "О дополнительных мерах, связанных с продолжением работ по ликвидации последствий стихийного бедствия, произошедшего в Агсуинском и Шамахинском районах Азербайджана".

Согласно распоряжению, в целях продолжения работ по устранению ущерба, причиненного в результате произошедшего землетрясения жилым домам в Агсуинском и Шамахинском районах, из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджана на 2020 год резервного фонда Президента Азербайджана исполнительным властям Агсуинского и Шамахинского районов на ремонт этих домов выделяется по три миллиона манатов.

Минфину поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в настоящем распоряжении, Кабмину - решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.