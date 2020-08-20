В Армении ускорился экономический спад, социальное положение ухудшается изо дня в день — депутат

БАКУ /Trend/ - В Армении ускорился экономический спад, социальное ситуация усугубляется изо дня в день . Страна погрязла в долгах. Некомпетентность правительства Пашиняна и его команды привели страну на грань дефолта.

Об этом в четверг сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Азер Бадамов.

По его словам, сегодняшний государственный долг Армении превысило 50% от ВВП.

"Если в 2016 году внешний долг Армении составлял 5,5 миллиарда долларов, то сегодня он перевалил за восемь миллиардов долларов. Это означает, что с приходом к власти Пашиняна ситуация в стране ухудшилась.

Если учесть, что доходы госбюджета Армении составляют 3,5 миллиарда долларов, внешний долг страны более чем вдвое превышает доходы госбюджета. Такой спад в экономике Армении был прогнозируемым, поскольку команда Пашиняна в таком же уличном состоянии духа, как и он сам.

Под предлогом различных тендеров разворовывают даже внешние долги. Крупные госпредприятия приватизированы и не работают. Лишь небольшая часть продукции экспортируется в Россию. Практически нет продукции для экспорта на мировые рынки. Учитывая все это, нетрудно спрогнозировать, что к концу года государственной долг Армении достигнет до 60 процентов ВВП", - сказал Бадамов.

Он добавил, что стремительный экономический спад в Армении ведет страну к внутреннему социальному взрыву.

"Среди людей нарастает волна недовольства. При опросе населения страны 38 процентов респондентов заявили, что экономика страны находится в плачевном состоянии, 35 процентов заявили о резком ухудшении экономической ситуации, и только околопорядка одного процента выразили удовлетворенность ситуацией в стране. Это говорит о том, что среди населения наблюдается резкое недовольство правительством Пашиняна. Думаю, ускорение экономического спада к концу года еще больше приблизит конец власти Пашиняна и его сторонников в Армении", - подытожил Азер Бадамов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)