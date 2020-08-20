Глава ИВ Кюрдамирского района освобожден от занимаемой должности - Распоряжение
БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал распоряжение об освобождении Джейхуна Фаррух оглу Джафарова от должности главы исполнительной власти Кюрдамирского района.
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