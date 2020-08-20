Глава МИД Азербайджана посетит Россию
БАКУ/Trend/ - Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов посетит Россию с официальным визитом.
Как сообщает в пятницу Trend, об этом глава пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева написала на своей странице в Twitter.
Глава пресс-службы МИД России Мария Захарова сказала в ходе брифинга, что Джейхун Байрамов посетит Россию по приглашению главы МИД России Сергея Лаврова.
«Состоятся переговоры глав внешнеполитических ведомств двух стран, в ходе которых предполагается обсудить широкий круг вопросов двусторонних отношений, региональной и международной повестки дня. Запланированы также встречи главы МИД Азербайджана в правительстве и в Федеральном собрании России», - сказала она.
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