Посольство Азербайджана подготовило поздравительный видеоролик по случаю 29-летия независимости Украины (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - К 29-й годовщине независимости Украины посольство Азербайджана в этой стране подготовило оригинальный подарок - поздравительный видеоролик с участием молодых азербайджанцев, успешно интегрировавших в украинское общество, а также чрезвычайного и полномочного посла Азербайджана в Украине Эльмиры Ахундовой.

Молодые врачи и архитекторы, певцы и государственные служащие, которым Украина дала путевку в жизнь, большие возможности и перспективы, на фоне живописных видов древнего Киева с благодарностью и любовью декламируют стихотворение выдающегося украинского поэта Владимира Сосюры «Любіть Україну» на украинском языке. Свои искренние поздравления и наилучшие пожелания братскому украинскому народу от имени всего азербайджанского народа, от коллектива посольства и от себя лично выразила посол Азербайджана в Украине Эльмира Ахундова.

Автором идеи создания ролика является сотрудница посольства Азербайджана в Украине, молодой дипломат Тарана Садыгова. Режиссер, с энтузиазмом осуществивший этот замечательный проект - этнический азербайджанец, гражданин Украины, талантливый режиссёр-постановщик, призер американского кинофестиваля «Palm Springs» Ильгар Ахундов.