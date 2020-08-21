Президент Ильхам Алиев ознакомился со строительством 330/220/110-киловольтной электроподстанции «Гобу» (ФОТО) (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - 21 августа Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев ознакомился со строительством 330/220/110-киловольтной электроподстанции «Гобу» передающей мощностью 1000 мегаватт.

Как сообщает Trend, глава государства также заложил фундамент электростанции «Гобу» мощностью 385 мегаватт.

Президент Открытого акционерного общества «Азерэнержи» Баба Рзаев проинформировал главу государства о том, что строительство 330/220/110-киловольтной подстанции «Гобу» идет успешно. Подстанция будет играть исключительную роль в передаче получаемой электроэнергии в энергосистему, устранении зависимости от 500/330/220-киловольтной подстанции «Абшерон» в энергоснабжении Баку и Абшеронского полуострова, обеспечении бесперебойного и устойчивого снабжения потребителей электроэнергией, создании 330-киловольтной кольцевой схемы электроснабжения. Особенность подстанции «Гобу» заключается в том, что она станет первой в Баку 330-киловольтной подстанцией, а главное, будет выполнять функцию замещения самой стратегической подстанции страны – 500-киловольтной подстанции «Абшерон». Интеграцию подстанции «Гобу» в энергосистему планируется осуществить в 2 этапа.

В стране проделана важная работа с точки зрения коренного улучшения энергообеспечения, реализации крупных инфраструктурных проектов. Однако с учетом того, что электроэнергетический сектор является постоянно развивающейся отраслью, принимая во внимание темпы роста населения, процесс индустриализации, в качестве конкретной задачи поставлены определение потребностей в генерационных мощностях на последующем этапе и их своевременное обеспечение. Создание электростанции «Гобу» мощностью 385 мегаватт как источника генерации является одним из основных компонентов выполнения поставленной важной задачи.

После ознакомления со станцией Президент Ильхам Алиев заложил фундамент электростанции «Гобу» мощностью 385 мегаватт.

Отметим, что строительство станции сыграет важную роль в надежном обеспечении электроэнергией ряда объектов ненефтяной промышленности, которые начнут функционировать в республике в ближайшие годы, в том числе Свободной экономической зоны, которая будет создана недалеко от поселка Алят. Известные компании мира, высоко оценивая проект «Гобу», принимают непосредственное участие в его строительстве.

Энергетический проект «Гобу», в том числе строительство электростанции «Гобу» мощностью 385 мегаватт, рассчитаны на устранение зависимости от одного источника в энергосистеме страны, доведение устойчивости и надежности снабжения города Баку и в целом Абшеронского полуострова электроэнергией до максимального уровня. Реализация данного проекта важна и в решении другого социального вопроса. Так, введение в строй электростанции «Гобу» и подстанции «Гобу» внесет вклад в повышение занятости. Здесь будет создано более 120 новых рабочих мест.

Затем Президент Ильхам Алиев встретился с энергетиками.

Глава государства выступил на встрече.

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Затем сотрудники Открытого акционерного общества «Азерэнержи» Орхан Азадханов и Ибрагим Мамедов от имени энергетиков поблагодарили главу государства за внимание к развитию электроэнергетики.