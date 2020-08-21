Президент Ильхам Алиев: Именно внимание, уделяемое электроэнергетической отрасли, и выделяемые государственные инвестиции позволили нам сегодня полностью обеспечивать свои потребности

БАКУ/Trend/ - Именно внимание, уделяемое электроэнергетической отрасли, и выделяемые государственные инвестиции позволили нам сегодня полностью обеспечивать свои потребности.

Как сообщает Trend, об этом сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в ходе ознакомления со строительством 330/220/110-киловольтной электроподстанции «Гобу» передающей мощностью 1000 мегаватт, а также заложения фундамента электростанции «Гобу» мощностью 385 мегаватт.

«Конечно, создание новых генерирующих мощностей – это проявление нашего общего развития, так как модернизация энергосистемы согласуется с общим развитием нашей страны, и все работы проводятся планомерно. Как вам известно, строительство электростанций занимает особое место среди инфраструктурных проектов, и могу сказать, что в первую очередь мы стали заниматься именно этим вопросом. Неслучайно строительство электростанций было особо предусмотрено в принятой в 2004 году первой Государственной программе социально-экономического развития регионов. C того времени в нашей стране построено более 30 электростанций. Среди них я, конечно, хотел бы особо отметить крупные станции, потому что если бы они не были построены, то нам не удалось бы поднять наш энергетический потенциал на такой уровень. Помню, после принятия первой программы регионального развития была построена Сумгайытская электростанция мощностью 525 мегаватт. А вслед за ней и другие станции – станция «Джануб» мощностью примерно 800 мегаватт, станция «Шимал-2» мощность около 400 мегаватт, электростанция «Сангачал» генерирующей мощностью 300 мегаватт», - сказал он.

Глава государства отметил, что в различных местах нашей страны были построены пять станций модульного типа, генерирующая мощность каждой из которых составляет около 90 мегаватт.

«А теперь представьте себе, если бы они не были построены, то сегодня мы вновь, как и в прежние годы, зависели от импорта и не смогли бы обеспечить свою энергетическую безопасность. Именно внимание, уделяемое электроэнергетической отрасли, и выделяемые государственные инвестиции позволили нам сегодня полностью обеспечивать свои потребности. Одновременно у нас появился мощный экспортный потенциал. Несмотря на увеличение внутренних потребностей, наш экспортный потенциал с каждым годом растет. С 2004 года по настоящее время наша экономика, в том числе промышленный потенциал, выросла более чем втрое. В результате применения современных технологий в Азербайджане создаются генерирующие мощности, в то же время сокращаются потери», - добавил Президент Ильхам Алиев.