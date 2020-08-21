Президент Ильхам Алиев: Электроэнергетическая отрасль Азербайджана переживает период стремительного развития, и это является основным условием нашего развития

БАКУ/Trend/ - Электроэнергетическая отрасль Азербайджана переживает период стремительного развития, и это является основным условием нашего развития.

Как сообщает Trend, об этом сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в ходе ознакомления со строительством 330/220/110-киловольтной электроподстанции «Гобу» передающей мощностью 1000 мегаватт, а также заложения фундамента электростанции «Гобу» мощностью 385 мегаватт.

«В то же время хотел бы сообщить местным и иностранным компаниям, что мы намерены продолжить работу, связанную с производством традиционных видов энергии. Мы приглашаем иностранных и местных инвесторов к строительству теплоэлектростанций. В том числе хотим привлечь их к строительству гидроэлектростанций и других станций возобновляемой энергии. Считаю, что если такой интерес возникнет, то этот вопрос очень быстро может найти решение, потому что сегодня в Азербайджане проводится очень большая работа в области инвестирования, в Азербайджане улучшается бизнес-среда. В программе Doing Business нам удалось добиться исторических достижений. Азербайджан уже занимает одно из передовых мест в этой рейтинговой таблице, которую готовит Всемирный банк. Кроме того, мы смогли добиться очень большого прогресса с точки зрения устойчивого развития. По Индексу устойчивого развития ООН мы с каждым годом улучшаем свои позиции. Поэтому сегодня Азербайджан остается очень привлекательной страной для иностранных инвестиций, считаю, что данная сфера – электроэнергетическая отрасль вызывает очень большой интерес, и это уже подтверждается жизнью», - сказал глава государства.

«Словом, с полной уверенностью сегодня могу сказать, что электроэнергетическая отрасль нашей страны переживает период стремительного развития, и это является основным условием нашего развития, так как электроэнергетическая сфера играет важнейшую роль в экономике любой страны. Без развития данной отрасли не может развиваться ни один другой сектор. Поэтому строительство в результате комплексных мер электростанций, приход в Азербайджан иностранных инвесторов, проводимые на подстанциях ремонтно-восстановительные работы и строительство новых подстанций, ремонт линий электропередачи и прокладка новых линий, строительство совместно с соседними странами высоковольтных линий электропередачи и создание почвы уже для регионального сотрудничества также очень важны. Мы успешно сотрудничаем в этой области с Турцией, Грузией, Россией и Ираном. Мы можем экспортировать свою электроэнергию по уже созданным энергетическим коридорам», - отметил он.

Глава государства подчеркнул, что конечно, когда вспоминаешь картину прежних лет, еще раз видишь, какая историческая работа проделана в этой области.

«Ведь в свое время мы полностью зависели от импорта. Наш единственный источник генерации – Мингячевирская теплоэлектростанция находилась в очень плохом состоянии. Поэтому без развития данной сферы ни о каком развитии не могло быть и речи, и нам удалось добиться этого. Должен также отметить, что работа, проделанная в этой области, высоко оценивается и международными структурами. Могу привести только одну цифру: в отчете Давосского всемирного экономического форума Азербайджан занимает второе место в мире по индексу доступности электроэнергии. Только этого достаточно сказать, чтобы охватить все успехи, достигнутые в этой области, и это действительно историческое достижение. Занимать второе место в мировом масштабе – само по себе большое историческое достижение, особенно в важнейшей сфере инфраструктурных проектов – в области электроэнергетики. Поздравляю азербайджанских энергетиков со всеми этими достижениями, желаю им новых успехов. Уверен, что электростанция «Гобу» будет введена в строй своевременно – в начале 2022 года, и мы отметим ее открытие», - сказал он.