Президент Ильхам Алиев: В Азербайджане за 7 месяцев этого года экономическая ситуация удовлетворительная

БАКУ/Trend/ - В Азербайджане за 7 месяцев этого года экономическая ситуация удовлетворительная, экономика сократилась всего на 2,8 процента.

Как сообщает Trend, об этом сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в ходе ознакомления со строительством 330/220/110-киловольтной электроподстанции «Гобу» передающей мощностью 1000 мегаватт, а также заложения фундамента электростанции «Гобу» мощностью 385 мегаватт.

«Одновременно увеличивается и промышленное производство. Даже в этом году растет промышленность в ненефтяном секторе. Могу отметить, что, несмотря на негативное влияние пандемии на экономику, можно сказать, всех стран, - в некоторых развитых странах экономический спад находится даже на уровне 10-15-20 процентов, - в Азербайджане за 7 месяцев этого года экономическая ситуация, считаю, удовлетворительная, экономика сократилась всего на 2,8 процента. Однако следует также учесть, что цены на нефть упали, и это оказывает негативное влияние на наше экономическое развитие. Одновременно в результате соглашения ОПЕК+ несколько сократилась и наша добыча. А в промышленной сфере, в том числе в ненефтяной промышленности, есть рост, и этот рост за 7 месяцев нынешнего года составил 13 процентов. Вот они - сегодняшние азербайджанские реалии. Это еще раз дает основание сказать, что и дальше должны предприниматься дополнительные шаги по строительству электростанций, продлению срока эксплуатации действующих станций. Мы максимально используем и должны использовать свой энергетический потенциал», - сказал глава государства.