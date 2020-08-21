В Азербайджане создается информационная система "Обращение ASAN" - распоряжение

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал распоряжение о создании информационной системы "Обращение ASAN".

Согласно распоряжению, создается информационная система "Обращение ASAN", которая обеспечит оперативную отправку соответствующим государственным структурам носящих общественный характер жалоб в связи с коммунальными услугами, проблемами с дорогами и транспортом, текущими ремонтом, благоустройством и очисткой инфраструктуры путем нанесения на электронную карту, и позволит следить за результатами рассмотрения этих жалоб.

Оператором информационной системы "Обращение ASAN" определено Государственное агентство по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана.

Государственному агентству по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана поручено:

- сформировать информационную систему "Обращение ASAN" и ее мобильное приложение;

- в соответствии с указом Президента Азербайджана "Об утверждении "Правил формирования, ведения, интеграции и архивации государственных информационных ресурсов и систем" и некоторых мерах в связи с электронным правительством" № 263 от 12 сентября 2018 года обеспечить координацию информационной системы "Обращение ASAN" с другими государственными информационными ресурсами и системами через Информационную систему Электронное правительства, а также выход местных органов исполнительной власти к информационной системе "Обращение ASAN".

Государственные органы (структуры) обеспечат рассмотрение жалоб, поступивших посредством информационной системы "Обращение ASAN", в установленном законом Азербайджана "Об обращениях граждан" порядке.

Кабинету министров Азербайджана поручено:

- в трехмесячный срок с согласованием с Президентом Азербайджана утвердить проект положения об информационной системе "Обращение ASAN";

- принять соответствующие меры для решения вопросов финансирования формирования, поддержания и содержания информационной системы "Обращение ASAN".

- решить другие вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.