Президент Ильхам Алиев ознакомился со строительством 330/220/110-киловольтной электроподстанции «Гобу» (ФОТО) (версия 2)

-Сегодня предпринимается очередной важный шаг в электроэнергетической отрасли нашей страны. Мы заложили фундамент электростанции «Гобу». Уверен, что строительство этой станции будет идти успешно, и она будет полностью введена в строй в предусмотренные сроки – в начале 2022 года. Это очень важный шаг в укреплении нашего энергетического потенциала. Генерирующая мощность станции составляет 385 мегаватт. Она войдет в число крупных станций, построенных в нашей стране.

В целом, эта станция имеет огромное значение, так как на ее примере мы видим общее развитие современного Азербайджана. Здесь будут применяться самые современные технологии. Вместе с нами в строительстве станции примут участие ведущие мировые компании. Одновременно будет осуществляться очень сильный международный контроль.

Станция полностью отвечает всем международным экологическим стандартам. Поэтому следует особо отметить ее значение с экологической точки зрения. Расход условного топлива здесь низкий – 260 грамм. Энергетики знают, что это очень низкий уровень.

В целом, в результате работы, проделанной за последние годы, расход условного топлива в энергетической системе снижается. В то же время сокращаются и потери. Что касается сокращения потерь, то значение этой станции в том, что она уменьшит зависимость Баку и Абшеронского полуострова от Мингячевирской теплоэлектростанции, и, таким образом, потери сократятся. Потому что Мингячевирская теплоэлектростанция находится в 250 километрах от Баку, и, конечно, передача энергии волей-неволей приводит к потерям. В то же время значение этой станции заключается в том, что сократятся и последствия возможных аварий. Потому что все мы хорошо помним, что в результате аварии, произошедшей два года назад на Мингячевирской теплоэлектростанции, город Баку, Абшеронский полуостров и, можно сказать, значительная часть нашей страны остались без света. Поэтому строительство данной станции на Абшеронском полуострове застрахует нас и от аварий.

Одновременно, как вам известно, в последнее время в Азербайджане придается огромное значение возобновляемым видам энергии. У нас большие планы в этой области. Энергетики хорошо знают, что широкомасштабное развитие возобновляемых видов энергии непосредственно связано с развитием традиционных видов энергии. Поэтому станция сыграет важную роль и в деле обеспечения энергетической устойчивости. В целом, станция сыграет очень большую роль в организации и дальнейшем развитии нашей энергосистемы.

Конечно, создание новых генерирующих мощностей – это проявление нашего общего развития, так как модернизация энергосистемы согласуется с общим развитием нашей страны, и все работы проводятся планомерно. Как вам известно, строительство электростанций занимает особое место среди инфраструктурных проектов, и могу сказать, что в первую очередь мы стали заниматься именно этим вопросом. Неслучайно строительство электростанций было особо предусмотрено в принятой в 2004 году первой Государственной программе социально-экономического развития регионов. C того времени в нашей стране построено более 30 электростанций. Среди них я, конечно, хотел бы особо отметить крупные станции, потому что если бы они не были построены, то нам не удалось бы поднять наш энергетический потенциал на такой уровень. Помню, после принятия первой программы регионального развития была построена Сумгайытская электростанция мощностью 525 мегаватт. А вслед за ней и другие станции – станция «Джануб» мощностью примерно 800 мегаватт, станция «Шимал-2» мощность около 400 мегаватт, электростанция «Сангачал» генерирующей мощностью 300 мегаватт. В различных местах нашей страны были построены пять станций модульного типа, генерирующая мощность каждой из которых составляет около 90 мегаватт.

А теперь представьте себе, если бы они не были построены, то сегодня мы вновь, как и в прежние годы, зависели от импорта и не смогли бы обеспечить свою энергетическую безопасность. Именно внимание, уделяемое электроэнергетической отрасли, и выделяемые государственные инвестиции позволили нам сегодня полностью обеспечивать свои потребности. Одновременно у нас появился мощный экспортный потенциал. Несмотря на увеличение внутренних потребностей, наш экспортный потенциал с каждым годом растет. С 2004 года по настоящее время наша экономика, в том числе промышленный потенциал, выросла более чем втрое. В результате применения современных технологий в Азербайджане создаются генерирующие мощности, в то же время сокращаются потери.

Несмотря на все эти позитивные результаты, должен отметить, что, к сожалению, в период эксплуатации станций, построенных в прежние годы, в том числе крупнейший у нас и на Южном Кавказе Мингячевирской теплоэлектростанции, были допущены большие и грубые ошибки. Не проводились своевременно ремонтные работы. Никаких действий, связанных с модернизацией станций, не предпринималось. Станции, построенные в советское время, пришли в упадок, в то же время в значительной степени были потеряны генерирующие мощности на станциях, построенных с 2004 года по настоящее время. Именно в результате халатности, безответственности и грубых ошибок два года назад на подстанции Мингячевирской теплоэлектростанции произошла авария, которая привела к большим последствиям. После этого сразу же стали приниматься оперативные меры. Было сменено руководство «Азерэнержи», я дал указание строго проинспектировать всю нашу энергосистему. В результате данного инспектирования выявилась крайне неприглядная картина. Как я уже отметил, именно в результате безответственности и равнодушия нашей энергетической системе был причинен огромный ущерб. Но в результате оперативных мер, проделанной работы и выделенных средств нам всего лишь за два года удалось добиться серьезного прогресса в этой области, потерянные генерирующие мощности были восставлены.

Могу сказать, что за последние два года на действующих станциях было восстановлено до 1300 мегаватт потерянных генерирующих мощностей. Самая большая работа проделана на Мингячевирской теплоэлектростанции. Там было восстановлено 600 мегаватт генерирующих мощностей, и сегодня эта станция, работающая на полную мощность – 2400 мегаватт, является нашим основным источником энергии. Жизнь этой станции была продлена, и она будет служить нам еще на протяжении десятилетий.

В результате ремонта электростанции «Джануб» там восстановлено 200 мегаватт генерирующих мощностей. На станциях модульного типа было восстановлено более 200 мегаватт генерирующих мощностей. На Мингячевирской и Шамкирской гидроэлектростанциях восстановлено 230 мегаватт генерирующих мощностей. Работы были проделаны и на других станциях, и в целом за два года мы восстановили 1300 мегаватт потерянных мощностей. Считаю это очень большим историческим событием. Строительство новых станций мощностью 1300 мегаватт обошлось бы нам в миллиарды долларов. Но «Азерэнержи» привело все это в порядок в рамках очень ограниченного бюджета, и сегодня этим станциям дана новая жизнь.

Таким образом, работа, проделанная в последние годы в этой области, заслуживает одобрения. Электростанция «Гобу», фундамент которой мы сегодня заложили, также усилит наш общий энергетический потенциал, расширит наши экспортные возможности, в то же время после этого будет обеспечивать внутренние потребности. Потому что потребности растут, население Азербайджана увеличивается. В период независимости население Азербайджана увеличилось с 8 миллионов до 10 миллионов, и эти тенденции будут продолжаться. В Азербайджане демографическая картина очень позитивная, наше население с каждым годом увеличивается. Это отражает проводимую в нашей стране работу, потому что уровень жизни людей улучшается. Господствующие в нашей стране стабильность и спокойствие являются одними из факторов, непосредственно влияющих на демографическую ситуацию.

Одновременно увеличивается и промышленное производство. Даже в этом году растет промышленность в ненефтяном секторе. Могу отметить, что, несмотря на негативное влияние пандемии на экономику, можно сказать, всех стран, - в некоторых развитых странах экономический спад находится даже на уровне 10-15-20 процентов, - в Азербайджане за 7 месяцев этого года экономическая ситуация, считаю, удовлетворительная, экономика сократилась всего на 2,8 процента. Однако следует также учесть, что цены на нефть упали, и это оказывает негативное влияние на наше экономическое развитие. Одновременно в результате соглашения ОПЕК+ несколько сократилась и наша добыча. А в промышленной сфере, в том числе в ненефтяной промышленности, есть рост, и этот рост за 7 месяцев нынешнего года составил 13 процентов. Вот они - сегодняшние азербайджанские реалии. Это еще раз дает основание сказать, что и дальше должны предприниматься дополнительные шаги по строительству электростанций, продлению срока эксплуатации действующих станций. Мы максимально используем и должны использовать свой энергетический потенциал.

Отрадно, что сегодня крупнейшие энергетические компании мира проявляют интерес к производству возобновляемых видов энергии в Азербайджане, и этот интерес уже реализуется. В начале года с двумя крупными международными компаниями были подписаны соответствующие документы о строительстве солнечной и ветряной электростанций генерирующей мощностью 440 мегаватт. Надеюсь, что до конца года завершится подписание всех документов и будет дан старт строительству станций. Создание в Азербайджане возобновляемых видов энергии мощностью 440 мегаватт, причем реализация этого без вложения Азербайджанским государством ни одного маната, - это проявление доверия к нам, а также веры в стабильное будущее, развитие Азербайджана. Должен также отметить, что в настоящее время наше Министерство энергетики ведет переговоры с несколькими крупнейшими энергетическими компаниями мира. Проводя с компаниями переговоры о строительстве новых солнечных и ветряных электростанций, мы считаем, что добьемся желаемого, и иностранные инвестиции будут поступать в эту сферу в большем объеме.

В то же время хотел бы сообщить местным и иностранным компаниям, что мы намерены продолжить работу, связанную с производством традиционных видов энергии. Мы приглашаем иностранных и местных инвесторов к строительству теплоэлектростанций. В том числе хотим привлечь их к строительству гидроэлектростанций и других станций возобновляемой энергии. Считаю, что если такой интерес возникнет, то этот вопрос очень быстро может найти решение, потому что сегодня в Азербайджане проводится очень большая работа в области инвестирования, в Азербайджане улучшается бизнес-среда. В программе Doing Business нам удалось добиться исторических достижений. Азербайджан уже занимает одно из передовых мест в этой рейтинговой таблице, которую готовит Всемирный банк. Кроме того, мы смогли добиться очень большого прогресса с точки зрения устойчивого развития. По Индексу устойчивого развития ООН мы с каждым годом улучшаем свои позиции. Поэтому сегодня Азербайджан остается очень привлекательной страной для иностранных инвестиций, считаю, что данная сфера – электроэнергетическая отрасль вызывает очень большой интерес, и это уже подтверждается жизнью.

Словом, с полной уверенностью сегодня могу сказать, что электроэнергетическая отрасль нашей страны переживает период стремительного развития, и это является основным условием нашего развития, так как электроэнергетическая сфера играет важнейшую роль в экономике любой страны. Без развития данной отрасли не может развиваться ни один другой сектор. Поэтому строительство в результате комплексных мер электростанций, приход в Азербайджан иностранных инвесторов, проводимые на подстанциях ремонтно-восстановительные работы и строительство новых подстанций, ремонт линий электропередачи и прокладка новых линий, строительство совместно с соседними странами высоковольтных линий электропередачи и создание почвы уже для регионального сотрудничества также очень важны. Мы успешно сотрудничаем в этой области с Турцией, Грузией, Россией и Ираном. Мы можем экспортировать свою электроэнергию по уже созданным энергетическим коридорам.

Конечно, когда вспоминаешь картину прежних лет, еще раз видишь, какая историческая работа проделана в этой области. Ведь в свое время мы полностью зависели от импорта. Наш единственный источник генерации – Мингячевирская теплоэлектростанция находилась в очень плохом состоянии. Поэтому без развития данной сферы ни о каком развитии не могло быть и речи, и нам удалось добиться этого.

Должен также отметить, что работа, проделанная в этой области, высоко оценивается и международными структурами. Могу привести только одну цифру: в отчете Давосского всемирного экономического форума Азербайджан занимает второе место в мире по индексу доступности электроэнергии. Только этого достаточно сказать, чтобы охватить все успехи, достигнутые в этой области, и это действительно историческое достижение. Занимать второе место в мировом масштабе – само по себе большое историческое достижение, особенно в важнейшей сфере инфраструктурных проектов – в области электроэнергетики.

Поздравляю азербайджанских энергетиков со всеми этими достижениями, желаю им новых успехов. Уверен, что электростанция «Гобу» будет введена в строй своевременно – в начале 2022 года, и мы отметим ее открытие. Спасибо.

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Затем выступили сотрудники Открытого акционерного общества «Азерэнержи» Орхан Азадханов и Ибрагим Мамедов. Они отметили, что азербайджанская электроэнергетическая система, основа которой была заложена великим лидером Гейдаром Алиевым, благодаря вниманию Президента Ильхама Алиева стремительно развивается. От имени энергетиков они поблагодарили главу государства за внимание к развитию электроэнергетики, подчеркнули, что работники этой отрасли окружены постоянным вниманием и оправдают оказанное им высокое доверие практическими делами.