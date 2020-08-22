Армения потеряла около двух десятков позиций в апрельских боях

Политика 22 августа 2020 10:02 (UTC+04:00)
Армения потеряла около двух десятков позиций в апрельских боях

БАКУ/Trend/ - Тот факт, что в апрельской войне 2016 года армянская сторона потеряла около двух десятков позиций, подтвердили бывшие и нынешние чиновники оборонной сферы страны, ответившие на вопросы следственной комиссии.

Как сообщает в субботу Trend, об этом сказал в беседе с "Радио Азатутюн" член парламентской следственной комиссии по расследованию обстоятельств апрельской войны, депутат правящей фракции «Мой шаг» Армен Хачатрян, отвечая на утверждение бывшего президента Армении Сержа Саргсяна.

Как отмечается, в ходе недавней пресс-конференции Саргсян заявил, что председатель следственной комиссии Андраник Кочарян обнародовал неверное число, заявив, что во время апрельской войны армянская сторона потеряла два десятка позиций. Опровергнув эти данные, Серж Саргсян не предоставил конкретную информацию о числе потерянных позиций.

«Заявление председателя комиссии Андраника Кочаряна о потере более 20 позиций аргументированы объяснениями приглашенных в комиссию бывших и нынешних чиновников сферы обороны. То есть, Андраник Кочарян не просто так озвучил это число, об этом сообщили те люди, которые явились в комиссию и это стало известно по результатам работы комиссии», - сказал Хачатрян.

Он отметил, что Армения потеряла более 20 позиций, и среди этих позиций есть такие, которые имеют стратегическое значение.

Другой член следственной комиссии, депутат оппозиционной фракции «Просвещенная Армения» Рубик Степанян также утверждает, что армянская сторона потеряла в апрельской войне более двух десятков позиций, и он не понимает, почему третий президент опровергает эту информацию, говорится в материале.

«На самом деле мы потеряли эти позиции, самую важную позицию вообще потеряли, но почему он это отрицает, я не знаю», - сказал Степанян.

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