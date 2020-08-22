К сожалению, в последнее время группа людей расслабилась и безответственно организовывает свадьбы - глава парламентского комитета

БАКУ /Trend/ - Выполнение указов и распоряжений Президента Азербайджана Республики Ильхама Алиева по организации борьбы с пандемией "COVID-19" дало положительные результаты, в полном объеме обеспечены защита здоровья населения, социальная защита, нормальное функционирование экономики, государственная поддержка предпринимателей.

Об этом в субботу сказал Trend глава комитета по науке и образованию Милли Меджлиса (парламент) Бахтияр Алиев.

Он отметил, что введение ужесточенного режима карантина и неукоснительное соблюдение санитарно-гигиенических правил - одна из важнейших мер по предотвращению распространения коронавируса.

"Неслучайно, что относительное ослабление строгого режима карантина в мае создало у некоторых граждан впечатление что угроза миновала и они начали нарушать правила карантина. В результате санитарно-эпидемиологическая ситуация в стране ухудшилась и правительство было вынуждено вновь ввести строгий карантинный режим для защиты здоровья населения. Благодаря принятым мерам количество инфицированных вирусом уменьшилось, а количество выздоровевших увеличилось. С учетом всего этого Оперативный штаб при Кабинете Министров вновь принял решение о частичном ослаблении карантинного режима при условии строгого соблюдения соответствующих рекомендаций."

Первым условием для дальнейшего улучшения положительной ситуации, достигнутой в результате напряженной работы, является запрет на проведение массовых мероприятий, а также соблюдение санитарных правил. В частности, запрещены международные и местные мероприятия, спортивные соревнования, религиозные церемонии, свадебные и траурные церемонии, на которых люди собираются массово.

Обязанностью каждого гражданина, особенно депутатов и госслужащих, является не только соблюдение режима карантина, но и быть личным примером. К сожалению, в последнее время группа людей расслабилась и безответственно организовывает свадебные мероприятия.

Азербайджан является правовым государством, в стране обеспечено верховенство закона, никто не может быть выше закона, перед ним все равны и должны нести ответственность за свои действия. Соответствующие правоохранительные органы проводят в этой связи рейды, принимают в отношении нарушителей меры в рамках закона, проводят разъяснительную и просветительскую работу. Однако есть и те, кто не делает из этого выводов, дает волю своим эмоциям и предпринимает безответственные шаги по организации свадеб. Участие депутатов, в частности председателя комитета, в таких мероприятиях категорически недопустимо.

Мы подаем пример, строго следуя этим правилам на заседаниях Милли Меджлиса и не можем вести себя иначе. Борьба с вирусом является общенациональной проблемой, никто не может подвергать опасности жизни людей или причинять вред их здоровью во имя собственных интересов, пользуясь своим положением или статусом

Президент Азербайджана является гарантом верховенства закона в стране, каждый несет ответственность перед законом за свои действия. Ни одно должностное лицо не может нарушить закон или неуважительно относиться к требованиям закона, используя свой статус. Успешная политика Президента Ильхама Алиева является основной счастливого будущего независимого, сильного Азербайджана, нашего народа. Этому нет альтернативы! Мы сильны вместе!", - сказал Бахтияр Алиев.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев)