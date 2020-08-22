Президент Ильхам Алиев вновь показал, что ни один человек, нарушивший закон, независимо от должности и статуса, не останется безнаказанным - депутат

БАКУ /Trend/ - Верховенство закона должно обеспечиваться каждым гражданином. Перед законом все равны и каждый, независимо от своей должности, статуса или положения в обществе, должен с уважением и ответственностью относиться к действующему законодательству.

Об этом в субботу сказала Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Севиль Микаилова.

По ее словам, в настоящее время организация свадебных мероприятий нарушает правила карантина, есть соответствующее решение Оперативного штаба при Кабинете Министров по этому поводу.

"Нарушение этого решения, в частности государственными чиновниками, непростительно. Президент Азербайджана является гарантом верховенства закона в стране, каждый несет ответственность перед законом за свои действия. Ни одно должностное лицо не может нарушить закон или неуважительно относиться к требованиям закона, используя свой статус. При выявлении таких лиц они в обязательном порядке привлекаются к ответственности, в их отношении принимаются соответствующие меры. Эта практика будет продолжена и в будущем.

Организация в период пандемии свадьбы дочери экс-депутата Ильхама Алиева, внучки экс-главы Администрации Президента и президента Национальной академии наук Азербайджана Рамиза Мехтиева является грубым правонарушением. Организаторы свадьбы уже наказаны в соответствии с законом. Президент Ильхам Алиев вновь показал, что ни один человек, нарушивший закон, независимо от должности и статуса, не останется безнаказанным", - сказала Севиль Микаилова.

Депутат подчеркнула, что сегодня сотни родителей с нетерпением ждут нормализации ситуации, чтобы организовать свадьбы своих детей.

"Очень жаль, что в нашем обществе есть люди, которые подрывают верховенство закона и допускают такие нарушения. Нарушение закона в любой сфере имеет негативные последствия и бороться с такими нарушениями необходимо со всей строгостью азербайджанского законодательства.

Целью введения карантина является обеспечение здоровья и безопасности граждан Азербайджана. Массовые собрания создают благодатную почву для распространения коронавируса, поэтому необходимо стараться избегать подобных массовых мероприятий. Одним из первых решений Оперативного штаба стало введение запрета на проведение массовых мероприятий. Цель заключается в предотвращении массового распространения вируса. Но, к сожалению, мы все еще сталкиваемся с негативными ситуациями, правонарушениями.

Недопустимо и непростительно проявлять такое неуважение к закону, особенно со стороны людей, имеющих вес в обществе, много лет проработавших и работающих в настоящее время на государственной службе. Каждый гражданин должен осознавать свою ответственность перед законом, так как нарушение режима карантина ставит под угрозу не только его собственную безопасность, но и безопасность окружающих.

Недовольство граждан по этому поводу, которое мы наблюдаем сегодня, вполне понятно. Подобные инциденты вызывают у граждан возмущение и они хотят чтобы против таких нарушителей были приняты особые меры, со всей строгостью законодательства Азербайджана", - сказала Севиль Микаилова.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев)