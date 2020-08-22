Президент Ильхам Алиев поздравил главу Украины

Политика 22 августа 2020 18:02 (UTC+04:00)
Президент Ильхам Алиев поздравил главу Украины

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в субботу направил Президенту Украины Владимиру Зеленскому поздравительное письмо.

"Уважаемый господин Президент,

От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и в Вашем лице весь Ваш народ с национальным праздником дружественной Украины – Днем независимости.

Сегодня отношения между Азербайджанской Республикой и Украиной находятся на пути динамичного развития. Верю, что наши традиционно дружественные связи, взаимовыгодное сотрудничество и впредь будут успешно развиваться и расширяться в интересах наших народов.

В это трудное время, когда мир столкнулся с пандемией COVID-19, хочу выразить солидарность азербайджанского народа с дружественным народом Украины.

В этот праздничный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, дружественному народу Украины – постоянного мира и процветания", - говорится в поздравительном письме.

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Известный оперный певец Эльдар Алиев будет похоронен в Баку
Известный оперный певец Эльдар Алиев будет похоронен в Баку
В Азербайджане снимают фильм о шехиде Бабеке Абидове (ФОТО)
В Азербайджане снимают фильм о шехиде Бабеке Абидове (ФОТО)
Скончался известный азербайджанский художник-дизайнер Рафиг Мамедов
Скончался известный азербайджанский художник-дизайнер Рафиг Мамедов
Loading Bars
Лента новостей
В Грузии разработали руководство для перевода и транскрипции-транслитерации китайского языка на грузинский Грузия 18:45
Зеленский поздравил Эрдогана в связи с обнаружением месторождения газа в Черном море Турция 18:38
В Азербайджане за последние сутки выявлено 184 случая инфицирования коронавирусом, вылечились 160 человек Общество 18:31
Фильм "Фарида" в конкурсной программе Московского кинофестиваля (ФОТО) Культура 18:20
Статус академика не может быть выше закона - политолог Общество 18:16
На Канарских островах эвакуировали 300 человек из-за лесного пожара Другие страны 18:08
Президент Ильхам Алиев поздравил главу Украины Политика 18:02
Независимо от занимаемой должности и общественного статуса, каждый гражданин обязан соблюдать принятые государством ограничительные меры, режим карантина - Али Ахмедов Общество 17:38
Независимо от статуса никто в Азербайджане не может демонстрировать неуважение к закону - депутат Общество 17:08
TOYO Engineering Corporation заинтересована в нефтегазовом секторе Туркменистана Энергетика 17:00
Еженедельный дайджест энергетического сектора Азербайджана Энергетика 17:00
Казахстанское ТОО «ОзенМунайСервис» закупит трубы Тендеры 17:00
Арест небезызвестных лиц показал, что в Азербайджане ни у кого нет и не будет особых привилегий - депутат Политика 16:56
К сожалению, в последнее время группа людей расслабилась и безответственно организовывает свадьбы - глава парламентского комитета Политика 16:37
Не для того в Азербайджане создавалось правовое государство, чтобы покрывать чьи-либо правонарушения - депутат Политика 16:04
Я никуда не уходил, чтобы возвращаться - "Две любви" Самира Багирова (ФОТО) Звёздный мир 15:44
Президент Ильхам Алиев вновь показал, что ни один человек, нарушивший закон, независимо от должности и статуса, не останется безнаказанным - депутат Политика 15:42
Распространились кадры ареста азербайджанского экс-депутата и его свата (ВИДЕО) Политика 15:19
В Казахстане и Узбекистане ожидается плавное восстановление экономической активности Бизнес 15:00
В Туркменистане ведется работа по расширению безналичных расчетов Финансы 15:00
Глава МИД Беларуси вручил орден Почета азербайджанскому бизнесмену Васифу Исмаилову Политика 14:36
Любой участник той свадьбы, будь то Рамиз Мехтиев либо другие должностные лица, должны нести правовую ответственность за свои поступки - депутат Политика 14:32
ВОЗ готовится рассмотреть результаты испытаний в России вакцины против COVID-19 Россия 14:15
Ни одно должностное лицо не должно неуважительно относиться к требованиям закона - депутат Политика 14:05
Казахстан в августе - сентябре компенсирует перепроизводство нефти в рамках ОПЕК+ Казахстан 14:04
Президент Ильхам Алиев создает в Азербайджане грандиозную энергетическую инфраструктуру - Сахиль Керимли Общество 14:03
В Южном Судане разбился при взлете грузовой самолет Другие страны 14:00
В Атлантическом океане зафиксировали сильное землетрясение США 13:58
В Иране заявили, что гендиректор МАГАТЭ посетит страну в ближайшее время Ядерная программа 13:55
Ассоциация банков Азербайджана о причинах снижения кредитования в стране Финансы 13:53
Бывший депутат Ильхам Алиев и его сват Ровшан Мустафаев арестованы Общество 13:41
Зять Рамиза Мехтиева арестован в административном порядке сроком на 15 суток Общество 13:38
Идет суд над экс-депутатом, сыгравшим свадьбу дочери Политика 13:20
В Азербайджане резко похолодает Общество 13:14
ПЕА объявила Сиявушу Новрузову выговор Политика 13:08
Таджикистан увеличивает объёмы поставок электротоваров из Турции Турция 13:07
Высота волн на Каспии достигла порядка 5 метров Общество 13:06
Ниязи и азербайджано-турецкие культурные связи (ФОТО) Культура 13:00
В Туркменистане будут построены новые холодильные склады для хранения сельскохозяйственной продукции Бизнес 13:00
Армения упорствует в своей оккупационной политике - депутат Политика 12:54
В Тверской области создали экскурсию, посвященную Муслиму Магомаеву Культура 12:45
В Грузии выявлены новые инфицированные коронавирусом Грузия 12:38
В Азербайджане экс-депутат, сыгравший свадьбу дочери, вызван в суд Общество 12:13
За первую половину 2020 года по ОМС в Азербайджане обратилось более миллиона человек Общество 12:08
В России за сутки выявили 4 921 случай заражения коронавирусом Россия 11:59
Верующим рекомендуется проводить обряды Мухаррам дома - Госкомитет Азербайджана Общество 11:51
В январе-июне Турция сократила экспорт в страны ОИС Турция 11:50
Азербайджанская нефть подешевела Финансы 11:34
БВШН объявляет прием документов для получения повторного высшего образования по специальности «Нефтегазовая инженерия» Общество 11:33
Казахстано-китайская нефтедобывающая компания закупит запчасти Тендеры 11:32
Казахстанское угледобывающее предприятие закупит стройматериалы Тендеры 11:31
Национальный оператор связи Казахстана закупит сварочные электроды Тендеры 11:27
Доверенность на имущество не дает право собственности - минюст Азербайджана Общество 11:14
В Китае восемь человек погибли при столкновении танкера с баржей Другие страны 11:08
Министр обороны Ирана посетит с визитом Россию Иран 11:08
Цены на драгметаллы в Азербайджане изменились разнонаправленно (ОБЗОР) Финансы 10:52
В Туркменистане будет выделен кредит на развитие сельского хозяйства Финансы 10:47
Долевое участие России в общем экспорте Азербайджана увеличилось Бизнес 10:43
Евро продолжает дорожать (ОБЗОР) Финансы 10:38
В Азербайджане продолжается процесс разработки новых профессиональных и квалификационных стандартов Общество 10:38
Обнародовано число граждан Азербайджана, выехавших за границу во время пандемии Общество 10:21
В какие страны граждане Азербайджана могут отправиться самолетом? Общество 10:13
В Азербайджане будут задействованы новые программы государственной поддержки бизнеса Финансы 10:08
Флориан Зенгстшмид: Индия - важный рынок для азербайджанского туризма Туризм 10:03
Армения потеряла около двух десятков позиций в апрельских боях Политика 10:02
ВС Армении продолжают нарушать режим прекращения огня Нагорно-карабахский конфликт 10:02
Насколько выросла безработица в Грузии с начала эпидемии коронавируса? Грузия 10:01
В январе-июле Иран сократил импорт цемента из Турции Турция 09:53
Число посетивших Азербайджан туристов из-за пандемии уменьшилось почти в 3 раза Экономика 09:46
Число заразившихся коронавирусом в Индии выросло за день на рекордные 69,8 тыс. Другие страны 09:41
Какие отрасли больше всего пострадали от пандемии в Азербайджане? Общество 09:37
В Азербайджане создана еще одна инвесткомпания Финансы 09:32
В Азербайджане завершена выдача единовременной выплаты в размере 190 манатов Экономика 09:27
Узбекистан и Казахстан строят совместный центр торгово-экономического сотрудничества Транспорт 09:25
Как повлияла пандемия COVID-19 на нефтегазовый сектор Казахстана Энергетика 09:22
Cерия взрывов произошла в Кабуле Другие страны 08:58
Пользователи WeChat потребовали через суд США приостановить действие указа Трампа ИКТ 08:52
Азербайджан наращивает железнодорожные грузоперевозки Транспорт 08:51
Жертвами COVID-19 стали более 800 тысяч человек на планете В мире 08:31
Назначены чартерные рейсы в Стамбул, Тель-Авив, Киев и Минск Грузия 08:29
Байден не исключил введения жестких мер по COVID-19 после победы на выборах США 08:15
Моуринью оценил важность командных достижений в борьбе за «Золотой мяч» Спорт 08:12
В КР пресекли деятельность группировки, пытавшейся сбыть более 1 тонны серной кислоты Кыргызстан 07:52
США не имеют права запустить процедуру возврата санкций против Ирана Политика 07:40
Землетрясение магнитудой 5,5 произошло у побережья Индонезии Арабские страны 07:21
Грузинские прокуроры пройдут курсы повышения квалификации в США Грузия 06:55
В вашингтонском зоопарке родилась панда США 06:31
TikTok оспорит указ Трампа, требующий прекратить сделки с ByteDance ИКТ 06:09
В Калифорнии эвакуируют почти 120 тыс. человек США 06:06
В Китае не уступят США по проблеме Ирана, даже несмотря на угрозу санкций Другие страны 05:43
Экс-помощник Трампа Стивен Бэннон назвал свой арест в США политической заказухой США 05:25
Boeing создает портативные ультрафиолетовые излучатели для обработки салонов в пандемию Транспорт 05:03
Байден собрал $70 млн пожертвований за четыре дня США 04:46
Венесуэла хочет участвовать в испытаниях вакцины "Спутник V" Другие страны 04:27
США вводят дополнительные ограничения на границе с Мексикой из-за коронавируса США 04:06
Facebook готовит планы на случай распространения ложных данных о выборах в США ИКТ 03:21
В Аргентине начали клинические испытаний вакцины китайской компании Sinopharm Другие страны 03:02
Белый дом выступил против законопроекта о работе почты в США США 02:36
Трамп признался, что избегал мировых лидеров перед переносом посольства США в Иерусалим США 02:13
X международный кинофестиваль открывается в Пекине Другие страны 01:50
Все новости