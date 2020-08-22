Президент Ильхам Алиев поздравил главу Украины

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в субботу направил Президенту Украины Владимиру Зеленскому поздравительное письмо.

"Уважаемый господин Президент,

От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и в Вашем лице весь Ваш народ с национальным праздником дружественной Украины – Днем независимости.

Сегодня отношения между Азербайджанской Республикой и Украиной находятся на пути динамичного развития. Верю, что наши традиционно дружественные связи, взаимовыгодное сотрудничество и впредь будут успешно развиваться и расширяться в интересах наших народов.

В это трудное время, когда мир столкнулся с пандемией COVID-19, хочу выразить солидарность азербайджанского народа с дружественным народом Украины.

В этот праздничный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, дружественному народу Украины – постоянного мира и процветания", - говорится в поздравительном письме.