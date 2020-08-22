Президент Ильхам Алиев поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в субботу направил Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану поздравительное письмо.

"Уважаемый господин Президент,

Дорогой Брат,

От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и братский турецкий народ с открытием крупнейшего в истории Турции месторождения природного газа.

Турция сделала очередной важный шаг в области энергетической безопасности. Разработка газового месторождения принесет пользу братскому народу Турции. Открытие этого месторождения также является олицетворением промышленного потенциала и растущей мощи Турции.

Азербайджан и Турция на протяжении многих лет успешно реализуют гигантские энергетические и транспортные проекты. Проекты Баку-Тбилиси-Джейхан, Баку-Тбилиси-Эрзурум, TANAP, Баку-Тбилиси-Карс открывают новые возможности для наших стран и народов и еще больше укрепляют партнерство Азербайджана и Турции.

Надеюсь, что реализуемые в настоящее время Турцией другие проекты по разведке увенчаются успехом. Мы радуемся достижениям братской Турции так же, как своим. Уверен, что азербайджано-турецкое братство и дружба будут и дальше развиваться и укрепляться.

Пользуясь случаем, желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, братскому народу Турции – постоянного благополучия и процветания", - говорится в поздравительном письме.