Министр обороны России совершит рабочий визит в Баку
БАКУ /Trend/ - По приглашению Министра обороны Азербайджанской Республики генерал-полковника Закира Гасанова Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу совершит рабочий визит в Баку, сообщает Trend со ссылкой на Минобороны Азербайджана.
Визит состоится 25-го августа.
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