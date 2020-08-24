Baku Network: Перелеты самолетов в Ереван, или Близкий сосед лучше дальнего родственника

БАКУ /Trend/ - Маршруты полетов самолетов Военно-космических сил (ВКС) России с оружием в Армению в период военной провокации Еревана на армяно-азербайджанской границе в направлении Товузского района - своего рода тест на определение отношения стран региона к карабахскому конфликту и к интересам Азербайджана в целом.

На фоне того, как близкий сосед Азербайджана, Грузия, отказалась предоставить воздушное пространство транспортным самолетам ВКС России, недоразумение вызвала позиция других стран, открывших «воздух» для срочной и масштабной переброски в Армению вооружения.

Казахстан, Туркменистан, а также Иран предоставили воздушный коридор, в угоду определенным российским силам, тем самым оказав логистическую поддержку оккупанту – Армении. Видимо, эти страны недооценили возможности Азербайджана по контролю воздушного пространства в регионе и надеялись, что их соглашательство останется незамеченным со стороны Баку.

Здесь невольно приходит на ум пословица «близкий сосед лучше дальнего родственника». В Азербайджане очень сильны идеалы солидарности тюркских народов, однако мы часто становимся свидетелями принимаемых дружественными нам странами решений, которые вызывают у Баку сожаление. Неправильно закрывать глаза на те факты, что полученным по этому маршруту оружием армянские агрессоры убивают мирных жителей Азербайджана. Разве не очевидно, что армянская идеология фашизма направлена не только против Турции и Азербайджана, но и является источником разжигания ненависти ко всему тюркскому, мусульманскому, да и ко всем остальным в целом. Достаточно открыть любой изданный в Ереване учебник истории или почитать армянскую литературу, и можно убедиться, что армянскими авторами турки, азербайджанцы, казахи и туркмены и др. представляются, как народы, против которых армяне должны бороться. Чего стоит лозунг возведенного в ранг национального героя Армении фашиста Нжде - «что ты сегодня сделал против тюрков?».

Вопрос солидарности тюркских стран, кроме эмоциональной стороны, имеет и экономическую составляющую. Очевидно, что нефтегазовые, транспортные и энергетические проекты Казахстана и Туркменистана зависят от стабильности в Азербайджане. Ведь, затевая провокацию в Товузе, армянская военщина пыталась взять на прицел именно тот узловой пункт, откуда проходят эти перспективные для данных стран коммуникации. Вопрос добрососедства и однозначно дружественная позиция Грузии должны быть показательны и для иранского руководства.

В то время, как Грузия, несмотря на свои проблемы с Россией, смогла найти в себе политическое мужество и сказать "нет" военным перевозкам в Армению, Иран в очередной раз проявил свое безразличное отношение к вопросу. При том, что Азербайджан в условиях американских санкций в отношении Тегерана остается надежным соседом и торговым партнером Ирана, эта страна создает Баку проблемы, начиная с непрекращающихся попыток провоза наркотиков, перестрелок на границе, провокаций в отношении граждан Азербайджана и завершая поставками энергоресурсов Армении, оккупировавшей азербайджанские территории. Как и в предыдущем случае с транспортировкой в Армению оперативно-тактических ракет "Искандер", которая была осуществлена через воздушное пространство Ирана, Тегеран считает возможным поступаться интересами Азербайджана. В результате отсутствия у Тегерана четкой сбалансированной политики в регионе Ереван открыл посольство в Израиле. В Баку уже мало кто верит в дружеские заверения Ирана. В трудный период столкновений на армяно-азербайджанской границе близкий друг - Грузия, в отличие от вышеупомянутых стран, осталась верной добрососедству с Азербайджаном, свидетелями чего мы стали в этой истории с перелетами самолетов ВКС РФ в Армению.

Директор Экспертного совета Baku Network, доктор философии Эльхан Алескеров

http://bakunetwork.com



Присоединяйтесь к нам в Twitter и facebook https://twitter.com/BakuNetwork

https://www.facebook.com/BakuNetwork

Youtube channel: https://www.youtube.com/channel/UCp5ic7mhc6rZF6w0TQWqtmg