Созданный Арменией сепаратистский режим должен осознать, что азербайджанская армия решительно пресечет любые провокации — депутат

БАКУ /Trend/ - По указанию военно-политического руководства Армении проводящего агрессивную экстремистскую политику, армянские вооруженные силы в очередной раз прибегли к провокации. Попытки диверсионно-разведывательной группы проникнуть на территорию Азербайджана были решительно пресечены бдительными бойцами нашей доблестной армии, а командир армянской диверсионной разведгруппы был взят в плен.

Об этом в понедельник сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Джавид Османов.

Депутат сообщил, что сегодня в армянских СМИ факт обезвреживания членов этой группы нашей национальной армией в ходе разведки преподносится в искаженном виде.

"Это, разумеется, ожидаемое продолжение провокаций. Собственно, это продолжение провокации, начатой ​​оккупационным, сепаратистским и террористическим руководством Армении в направлении Товуза 12 июля. Безусловно, армянская сторона и раньше неоднократно прибегала к подобным провокациям и будет делать это в будущем.

Обезвреживание диверсионно-разведывательной группы и пленение ее командира вновь говорят о силе, мощи и бдительности азербайджанской армии. Это очередной успех азербайджанской армии, как и во время событий в Товузе. Созданный Арменией сепаратистский режим должен осознать, что азербайджанская армия решительно предотвратит любые провокации, и пусть никто не сомневается, что оккупированные территории будут освобождены", - сказал Джавид Османов.

Напомним, что около 05:45 23 августа диверсионно-разведывательная группа вооруженных сил Армении попыталась совершить провокацию в направлении Геранбойского района фронта. В результате решительных действий подразделений азербайджанской армии, дислоцированных на этом направлении, противник был вынужден отступить, неся потери. В ходе боя командир армянской диверсионной группы, по данным предварительного допроса, старший лейтенант Гургин Альберян был взят в плен.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)