Активизация диверсионных групп Армении - не что иное, как попытка обострить конфликт и сорвать переговорный процесс - депутат

БАКУ /Trend/ - Активизация диверсионных групп страны-оккупанта Армении на линии фронта - не что иное, как попытка обострить конфликт и сорвать переговорный процесс.

Об этом в понедельник сказала Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Севиль Микаилова.

Как отметила депутат, 23 августа диверсионная разведгруппа вооруженных сил Армении предприняла попытку провокации в направлении Геранбойского района фронта.

"Очередная провокация со стороны Армении против Азербайджана — расчетливый шаг по реализации вероломных планов страны-оккупанта. В результате решительных контрдействий подразделений азербайджанской армии, противник был вынужден отступить, неся потери, а командир армянской диверсионной группы был пленен.

После того как силы противника, атаковавшие государственную границу Азербайджана в направлении Товуза 12 июля, получили достойный отпор, они испытывают горечь поражения, используют немыслимые методы, чтобы восстановить воинский имидж, подпорченный в армянском обществе", - сказала Севиль Микаилова.

Депутат подчеркнула, что для Армении, поддерживающей фашизм на государственном уровне, такие преступные действия, как нарушение международного права или террор в отношении гражданского населения Азербайджана, стали обыденностью.

"Растущее общественное недовольство вынуждает армянское государство совершать диверсии и всевозможными путями скрывать свои неудачи.

После адекватной реакции азербайджанских военнослужащих на каждую свою провокацию противник пытается разработать и осуществить очередной коварный план. Однако каждый раз он бывает вынужден отступить, неся потери как в живой силе, так и в технике.

Азербайджанская армия полностью контролирует линию соприкосновения и государственную границу, а любые провокации противника решительно пресекаются ", - добавила Севиль Микаилова.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)