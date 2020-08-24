США окажут Азербайджану помощь в размере порядка $1,5 млн

БАКУ /Trend/ - США дополнительно окажут помощь в размере 1,47 миллиона долларов для того, чтобы ответить на экономическое воздействие пандемии COVID-19 в Азербайджане, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на посольство США.

Помощь будет оказана правительством США посредством Агентства международного развития (USAİD) и Государственного департамента США.

На деятельность в частном секторе USAID дополнительно будет выделен 1 миллион долларов для оказания консалтинговых услуг азербайджанскому правительству и технической поддержки с целью преодоления трудностей, которые пандемия создала малым и средним предприятиям агросектора и агротуризма.

Кроме того, 471 тысяча долларов США, выделенная Госдепартаментом, будет направлены на обеспечение жильем, питанием, медицинскими и социальными услугами мигрантов, страдающих от пандемии.

Посол США Ли Литценбергер отметил: « Эти дополнительные средства американского народа помогут представителям малого и среднего бизнеса в Азербайджане выйти из кризиса и достичь успеха. Нам хочется, чтобы азербайджанский народ знал, что мы в период и до конца пандемии COVID-19 будем с ним».

США уже выделили более 5 миллионов долларов для поддержки ответных мер Азербайджана. Эти средства были выделены на успешный проект REACT-C19 - обеспечение продовольствием и гигиеническими средствами более 3600 нуждающихся в стране, сдерживание распространение вируса и просвещение людей в связи с необходимыми мерами, в рамках которого в страну доставлены в качестве консультантов 19 врачей из Турции с целью улучшения работы местных клиник.

США выделили финансовые средства Азербайджанскому обществу Красного полумесяца и ЮНИСЕФ, Федерации обществ Международного Красного Креста и Красного полумесяца, Международной организации по миграции.

С момента распространения вируса COVID-19 США выделили 20,5 миллиарда долларов на борьбу с пандемией в мире .

Ч подробной информацией об ответных мерах на пандемию COVID-19 можно ознакомиться, перейдя на https://www.usaid.gov/coronavirus-covid-19

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов )