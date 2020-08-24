Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования грузинскому коллеге

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник направил Президенту Грузии Саломе Зурабишвили письмо с соболезнованиями.

"Уважаемая госпожа Президент,

Крайне опечалены известием о гибели и ранении большого числа людей в результате аварии автобуса на территории Душетского муниципалитета Вашей страны.

В связи с произошедшей трагедией от себя лично и от имени народа Азербайджана выражаю глубокие соболезнования Вам, семьям и близким погибших, дружественному народу Грузии, желаю исцеления раненым и пострадавшим", - говорится в письме главы государства.